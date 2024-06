Oszter Sándor özvegye elköltözött a lányától

Failoni Donatella május elején a balatoni nyaralójában esett el olyan szerencsétlenül, hogy beverte a fejét, aminek következtében agyrázkódást szenvedett. A baleset után az egyetlen lánya, Oszter Alexandra úgy döntött, hogy magához veszi az édesanyját, hogy a diósjenői birtokukon ápolja és felügyelje. Donatella bár jól érezte ott magát, már napok óta mást sem szajkózott csak, hogy hadd menjen vissza Balatonrendesre.

Failoni Donatella és Oszter Sándor 42 éven át éltek házasságban (Fotó: Bors)

Nagyon félti őt

Failoni Donatella az elmúlt időszakban többször is megjárta a kórházat, volt szürkehályog műtétje, egy súlyos kutyaharapásos sérülése – miután a kedvence és a lánya kutyája összeugrottak, Donatella pedig közéjük nyúlt –, volt válltörése egy esés következtében, és most legutóbb ez az agyrázkódásos történet... nem csoda, hogy a lánya, Alexandra nagyon félti őt. A zongoraművésznő azonban világ életében önjáró volt, ő nem szeret senkitől függeni, az sem teszi különösen boldoggá, ha kiszolgálják. Számára a gyönyörű kertje a mindene, és a balatoni levegő, amitől szerinte sokkal gyorsabban gyógyul az ember teste és lelke is.

Failoni Donatella imád a balatoni házában időzni (Fotó: Bors)

Újra a kertben lehet

A zongoraművésznő most végre boldog lehet, hosszas egyeztetés és éjszakákba nyúló beszélgetések után sikerült a lányát meggyőznie arról, hogy biztonságban lesz a Balatonon, nem történik újra baleset. Alexandra így autóba ültette és elvitte az édesanyját a vidéki házba. Failoni Donatella már be is jelentkezett a Facebook oldalán, ahol arról adott hírt, hogy végtelenül boldognak érzi magát végre.