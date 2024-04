Komoly döntést hozott az életéről Oszter Sándor özvegye

Oszter Sándor özvegye saját bevallása szerint napelemmel működik. Így bár még mindig nem jött rendbe teljesen, de újra ott van, ahol mindig is a legjobban szeretett lenni, a színészlegendától kapott balatoni házában. Failoni Donatella lányával, Alexandrával és unokájával múlt hét végén érkezett imádott otthonába, ahol most már segítsége is van.

Oszter Sándor özvegye a férjétől kapta a balatoni házat, ami a menedéke lett Fotó: Bors

Oszter Sándor özvegye: Maradandó sérülésem van!

Failoni Donatella mindig is imádta a magyar tengert, a balatoni házukhoz pedig rengeteg szép emlék kötődik abból az időből, amikor még minden kerek volt az életében, amikor még élt a férje, Oszter Sándor.

„Gyermekkoromban a nyarakat Olaszországban, egy 70 szobás reneszánsz kastélyban kellett töltenem, ahol a Mediciek is gyakori vendégek voltak” – kezdte lapunknak a zongoraművésznő.

De én mégis a magyar gyerekeket irigyeltem, akik a Balatonban fürdenek. Ezt férjem is tudta és egyszer beültetett a kocsiba, lehozott a magyar tengerhez és azt mondta: látod ott a hegyen azt a fehér házat? A tiéd… Még most is elérzékenyülök, ha eszembe jut az a pillanat, mindig ilyen gáláns férj volt! Én azóta minden nyarat itt töltök, a halála óta is, pedig itt hunyt el a kezem közt. Mai napig fáj a hiánya, de mostanra el kellett ezt fogadnom és sokat segít, hogy lányomékkal, az unokámmal együtt élünk!

A hatalmas kertet egy házaspár segítségével tartja karban Failoni Donatella Fotó: Facebook/Failoni Donatella

Múlt hét végén is Alexandrával és Hunorral együtt mentek kinyitni a vidéki otthonukat, amihez hatalmas, gyönyörű kert is tartozik. A 78 éves özvegy egyedül már nem bírja rendben tartani a hatalmas birtokot, főleg miután tavaly, a lánya kutyája megharapta. Komoly döntést kellett hoznia: egy házaspár segít be az özvegynek a kert művelésébe, a ház körüli teendőkbe.

„Sajnos átharapta az ízületet, ez már nem lesz a régi, maradandó sérülés lett a vége. Utána pedig a szemeimet is meg kellett műttetni, mert nagyon rosszul láttam és most hat héttel az operáció után nagy a boldogság, mert 30 év után újra szemüveg nélkül vezetek, fantasztikus érzés! Ráadásul süt a nap, újra ott vagyok, ahol a legjobban szeretek lenni, itt tudok boldog lenni igazán, ez a titok!”