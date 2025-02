Tóth Gabi számára igazán izgalmas lehetett 2024, hiszen elvállalta a TV2 nagy sikerű műsorát, a Sztárban Sztár All Stars-t, illetve szinte rögtön utána a táncparketten is megmutatta, hogy mit tud a Dancing with the Stars-ban – amiben nem más volt a táncpartnere, mint a szerelme, Papp Máté Bence, akivel sajnos nem sikerült nyerniük.

Tóth Gabi

Friss képpel jelentkezett a közösségi oldalán Tóth Gabi, aki jól meglepte a rajongóit, ugyanis a felvételen szabadjára engedte a hosszú, fekete haját, így olyan, mintha teljesen átalakult volna – főleg annak tudatában, hogy nemrég még rövid frizurával láthattuk őt a képernyőn.

Gyere tavasz🦋🌿🌳🌱💐🌷🪻🌸🌹

– írta Tóth Gabi a poszthoz, ezzel üzenve a nagyvilágnak, hogy ideje lenne már búcsút inteni a télnek, és jöhetne végre a tavasz.

A kommentelők szerint csodálatosan néz ki az énekesnő, szinte úgy ragyog, mint az arcát simogató napsugarak. Látszik Tóth Gabin, hogy boldog, ezt pedig minden bizonnyal a szerelmének, Papp Máté Bencének köszönheti – illetve természetesen a szeretett kislányának, Hannarózának.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi tavaszváró posztját: