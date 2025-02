Halász Judit szerint ez a legfontosabb a gyereknevelésben

A Kossuth-díjas színésznő, énekesnő már több mint 60 éve megkerülhetetlen alakja a magyar könnyűzenének, és voltaképpen a „gyerekdalok királynője”. Halász Judit elmesélte, hogy zenei pályafutása alatt számára mindig is az volt a legfontosabb, hogy a gyerekekhez közelebb tudja hozni a költészetet és a zenét. Így nem véletlen az sem, hogy dalaiban rengeteg költő versét dolgozta fel.

A zene Halász Judit életében mindig is fontos volt, természetesen a színház mellett (Fotó: Szendi Péter)

„Nekem a kezdet kezdetén is az volt a szándékom, hogy a gyerekek megismerkedjenek a magyar irodalom legszebb vonulatával, a költészettel. Múltkor megszámoltam, és 75 különböző magyar költőtől énekeltem megzenésített dalokat. Főleg azért kortárs költőktől, mert a gyereknevelés egy évszázadon keresztül is rengeteget változott” – mesélte a színésznő, aki amellett, hogy tömérdek gyerkőc előtt lépett fel több évtizedes pályafutása alatt, édesanya és többszörös nagymama is. Ezáltal ha valaki, akkor ő igazán ért a gyerekekhez...

A gyermeknevelés során szerintem a figyelem a legfontosabb. Figyelnünk kell arra, hogy mit szeretnek csinálni, miben jók, miben ügyesek. De ügyelnünk kell arra, hogy elég időt töltsünk velük. Szerintem a szeretet és a figyelem, ez a kettő mindent megold

– summázta Halász Judit azt, hogy szerinte mire kell ügyelnünk a kicsikkel kapcsolatban.

Halász Judit gyereknevelésben több évtized alatt halmozta fel tudását, de most megosztotta (Fotó: Hot! magazin / Szabolcs László)

Halász Judit 60 éve a pályán, mégsem pihen sokat

A Kossuth-díjas színésznőnek a zene mellett a színház is kimondottan fontos szerepet játszik az életében, ezt mi sem mutatja jobban, minthogy mostanában is három darabban volt látható a Vígszínházban, illetve folyamatosan próbál. Halász Judit nemrégiben elmondta nekünk, miképpen bírja ezt a tempót, így 60 év színházi pálya után.

„Bírom még ezt a tempót. Sok mindenki csodálkozik ezen, mintha ez egy ritkaság volna. Pedig nem csoda, mert ha az ember megpróbál odafigyelni a mentális és a fizikai egészségére, akkor talán nem olyan nehéz. Lehet, az tart engem életben, sőt egészségben, hogy azzal foglalkozhatok, amivel szeretek és ami érdekel” – nyilatkozta őszintén és humorosan a színész-énekesnő.