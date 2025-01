Halász Judit hős édesapjáról mesélt

Magyarország egyik legimádottabb énekes-színésznője, aki a gyermek- és a felnőttlélekhez is egyaránt tud szólni, most a saját kiskoráról mesélt. Halász Judit őszintén vallott arról, hogyan éltek a háborús időkben, valamint két hősét – az édesapját és nagybátyját – is megemlítette.