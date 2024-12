Kép a tükörben - vendég: Halász Judit

Ha még emlékszünk, hogyan hallgattunk zenét, amikor csillogó fekete lemezeken Little Richard énekelt, akkor azt is tudjuk, mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak; zenehallgatásra dedikált időt, mély figyelmet, böngészendő szövegeket és emlékezetes borítókat. És még ennél is többet, mert a médium maga is hatott a dalszerzésre; már a kislemezek A és B oldal-jelzete felvetette a dalok prioritásának és sorrendjének kérdését, ami magával hozta az egész albumot szervező zenei vagy gondolati koncepció megszületését és alkalmazását.

Fotó: Facebook

Egy lemez kézbe vehető tárgy, ami erőteljesen formálja a személyes kapcsolatot a szerzőkkel és előadókkal is. A lemezhallgatás rítusát elevenítjük fel olyan hazai előadók albumainak közös meghallgatásával, amelyek valamilyen módon izgalmasan járultak hozzá a magyar könnyűzene történetéhez. A lemezeket a szerző vagy előadó jelentében, saját élményeinek felidézésével hallgatjuk meg a Magyar Zene Háza könyvtárban, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogattuk az albumokat, s amely a sorozat alkalmain így lesz egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza.

Jegyárak: 3 000 forint

Időpont: december 19., 19.00

Helyszín: Magyar Zene Háza (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)