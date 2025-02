Fresh Andi:„Az elmúlt másfél hónapom: 8 ország, 7500km”

Villányi Fresh Andi és férje számára bakancslistán szerepelt, hogy lakóautóval átszelik Európát, de arra egyikük sem gondolt, hogy minderre spontán indulással, tavaly karácsonykor kerül sor. Minden ott kezdődött, hogy Zakopanéban nem volt hó...

Fresh Andi és férje szebbnél szebb helyeken járt, másfél hónapig úton voltak – Fotó: Fresh Andi / Instagram

„Valljuk be őszintén, hogy télen – főleg karácsonykor csoda szép lehet hófehérben a Tátra legmagasabban fekvő lengyel városa, Zakopane. A férjemmel el is terveztük, hogy itt töltjük a karácsonyt! De az időjárás közbeszólt, ugyanis egy centiméter hó nem esett, így irányt váltottunk és Lengyelország helyett Spanyolország lett az úti célunk!” – kezdi nevetve Villányi Fresh Andi. „A spontán döntés után negyvennyolc órával később mi már úton voltunk!”

Így kezdődött minden, és így valósítottuk meg mindkettőnk egyik nagy álmát: átszeltük Európát egy lakóautóval!

„Spanyolországot elsősorban a párom lánya miatt választottuk, aki ott él, és aminek nagyon örülünk mindketten, ugyanis imádjuk a spanyol mentalitást, a felfogásukat, az ételeiket és még sorolhatnám. Szóval így indultunk. Végül 8 ország, 7500km, egy lakóautó, négy kutya és egy férj az elmúlt másfél hónapom összegzése!” – nevetett fel hangosan Andi.

Fresh Andi csupán a szülei miatt aggódott!

Csodás helyeken jártak, fantasztikus élményekkel tértek haza mindketten, Andinak csupán a szülei hiányoztak ezalatt az utazás alatt, akik nélkül egy napját sem tudja elképzelni, napi kapcsolatban vannak.

Fresh Andi és férje lakóautóval szelte át Európát – fotó: Fresh Andi / Instagram

Feltöltöttük az élményraktárunkat mindketten ebben a másfél hónapban

– folytatja az énekesnő.

„Felsorolni is nehéz, milyen különleges helyeken jártunk, felejthetetlen élmények ezek. Alapjában véve imádjuk a lakóautót és mindent, ami ezzel a szabad élettel együtt jár. De amikor reggel arra ébredsz, hogy kilépsz az autóból és szó szerint egy piac vesz körül, az hihetetlen érzés. A helyi friss mandarin, narancs, avokádó, ananász egyetlen lépésre volt tőlem, ezektől finomabbat pedig soha nem ettem. De a Picasso múzeum Malagán, vagy Gibraltáron a majmoktól való menekülés is felejthetetlen élmény marad, az egész utazás egy csoda volt. Csupán a szüleim miatt aggódtam, sokszor úgy érzem, hogy soha nem lett elvágva az a bizonyos köldökzsinór, bár most fordult a kocka és talán én jobban aggódom értük, mint ők... Soha nem telt el ennyi idő úgy, hogy nem találkoztunk, talán a covid alatt, de az más helyzet volt!

Most másfél hónapig nem láttam őket, és nagyon hiányoztak! És azért valljuk be őszintén: az otthon az otthon! Életünk egyik legnagyobb kalandja volt ez az utazás és fantasztikus volt, de azért négy kutyával és egy férjjel itthon minden kényelmesebb!

– zárta le nevetve az énekesnő.