Ez tényleg ő lenne? Ősrégi kép került elő Curtisről, alig lehet felismerni fiatalon

Curtis nemrég hatalmas botrányba keveredett, miután egy öregfiúk mérkőzésen összetűzésbe keveredett egy szurkolóval. A rapper az incidens után közleményt adott ki, amiben sajnálatát fejezte ki, az emberek többsége pedig kiállt mellette – persze akadtak olyanok is, akik szerint vállalhatatlan volt a viselkedése.

Curtis / Fotó: VT

Curtis életében a család, a zene, a foci és az Újpest kiemelten fontos. Utóbbi kettőt ráadásul egykor összevonta, hiszen ő is az Újpest színeiben focizott. A rapper most a közösségi oldalán osztott meg egy képet, ami még sok-sok évvel ezelőtt, 2008-ban készült róla, illetve a csapat egykori sztárjátékosáról, Kabát Péterről, aki nem bírta szó nélkül hagyni a felvételt:

Nagyon kemény kép Tesike!🙏🔥💜

A kommentelők is egyetértettek Kabát Petivel, többen is jelezték, hogy szerintük is különleges képről van szó. A felvételen nagyjából 19 éves lehetett Curtis, Kabát Peti pedig körülbelül 31 esztendős.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját: