Senki nem takarít olyan szexin, mint Curtis kedvese – Videó

Többször is válságba került Barnai Judit és Curtis kapcsolata, de minden hullámvölgyből csak erősebben jöttek ki. Évek óta együtt vannak, sőt a sztárpár nemcsak összeköltözött, de már el is jegyezték egymást. Egyszóval nem is lehetnének boldogabbak.

Fotó: Máté Krisztián

Augusztus végén robbant a hír, hogy a rapper Koppenhágában eljegyezte kosarazó kedvesét. Curtis párja mit sem tudott a tervezett lánykérésről, azt hitte csak a Justin Timberlake miatt utaznak Koppenhágába, ám a rapper akkor már eltervezte ez a dániai út még ennél nagyobb élmény lesz kedvesének. Egy népszerű hableányos szobornál ereszkedett féltérdre, aminek ráadásul egy megható szerelmes története is van.

Az énekest már régóta foglalkoztatta, hogy megszabaduljon rossz szokásaitól és némi súlyfeleslegtől is ezzel együtt, ezért úgy döntött, hogy a sűrű nyári koncertszezon után életmódváltásba kezd. Ebben természetesen menyasszonya is segíti, sőt sportolóként nagyon is tudja, mi fán terem az egészséges életmód.

Judei azonban nem csak ebben segíti Curtist, hanem szerelmi fészkük tökéletesra varázsolásában is. A kosárlabdázó nemrég közösségi oldalán mutatta meg egy videóban, milyen szexin is tudja rázni a fenekét melegítő alsóban takarítás közben.

„Már ennyi az idő?” - jegyezte meg viccesen Curtis szerelme táncikálós videója alatt.