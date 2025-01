Élet a válás után – Erős könyvtéma került szóba Meghan Markle kapcsán

Kitálalt Harry herceg egy régi barátja, elmondta véleményét azon pletykákról, melyek szerint Meghan Markle esetleg publikálhat egy válás utáni bomba könyvet. A döbbenetes hírt a Vanity Fair közölte azok után, hogy a hercegné elviekben találkozott egy könyvkiadóval, melyet érdekelne egy ilyen tartalom – annak ellenére, hogy a sussexiek egységet alkotva jelennek meg mindenhol, amiből gyanítható, szétválásról egyelőre szó sincs. A könyvkiadó csak „elméletben érdeklődött” a neves lap szerint.

Elképesztő pletyka látott napvilágot (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Ez a könyv nem egy válás utáni tanácsadásról szólna, de nem is Meghan egykori tapasztalatairól az exférjével, a rendező Trevor Engelsonnal kapcsolatosan, hanem a könyv, amiről eddig csak elméletben volt szó, a Harrytől való válás utáni időszakról szólna. No, nem mintha készülne ilyesmi! Csak ha esetleg bekövetkezne a pár kapcsolatának vége, akkor a kiadó elméletben érdekelt lenne egy ilyen könyben

– írta a Vanity Fair.

A hírre a sussexi hercegi pár ugyan nem reagált, egy másik lap, a The Times közlése szerint Harryt és Meghant kifejezetten zavarják az effajta híresztelések. Épp ezért szólalt meg most a herceg egy közeli ismerőse is a házaspár védelmében.

A Vanity Fair válásos sztorija igazságtalanság. Volt egy könyv, de közben mégsem volt, aztán Meghan elvileg tervezi a válás utáni életét úgy, hogy közben teljesen szerelmesek egymásba. Egy cseppnyi bizonyíték nem volt. A helyzetük amúgy sem egyszerű most, a Vanity Fair pedig csak rátett erre egy lapáttal

– magyarázza a neve elhallgatását kérő közeli ismerős, akinek szavait a Mirror idézte.