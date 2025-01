Bizakodóan vágott az új évbe a népszerű énekespár, Pap Rita és Bodnár Attila. Néhány héttel ezelőtt még nagy volt az ijedelem: az énekesnő karácsony előtt váratlanul rosszul lett, fejfájásra panaszkodott, szédült és látászavara lett. A kórházban kiderült, Pap Rita agyvérzést szenvedett. Óriási szerencséjük volt, hogy időben cselekedtek, Pap Rita azóta otthon lábadozik, Bodnár Attila pedig a Metropolnak mesélt arról, hogy vannak most.

Pap Rita és Bodnár Attila számára aggódással végződött az év, az énekes most hírt adott, hogy van az agyvérzés után a felesége (Fotó: Bodnár Attila)

Bodnár Attila Pap Rita állapotáról: „Szerencsénk volt”

„Rita szerencsére jól van, azóta nem is ment fel a vérnyomása: naponta háromszor mérjük. Kíméli magát, nem engedem, hogy nehezet emeljen, erőfeszítéseket tegyen” – számolt be a Metropolnak az énekes, aki mindenben segíti feleségét az embert próbáló időben.

„Egy hónap múlva lesz kontroll, bízunk a jó eredményben. Amúgy is »óvatos duhaj« vagyok, de azóta még aggódóbb lettem, úgy vagyok vele, hogy jobb félni, mint megijedni.”

Az biztos, innentől más lesz az életünk

– szögezte le Bodnár Attila, aki szerint könnyen nagyobb lehetett volna a baj, ha Rita nem lett volna olyan egészségtudatos régóta.

„Ha nem lett volna olyan egészséges, nagyobb baj is lehetett volna: ha nincsenek olyan állapotban az erek, a szervezete. Mindig is tornázott, táncolt. Pár éve még olyat zumbázott, hogy rossz volt néznem is” – idézte fel mosolyogva Attila. „De azzal is szerencsénk volt, hogy ha az agy más területe lett volna érintett, maradandó baj is lehetett volna. De most már megvagyunk.”

Bodnár Attila és Pap Rita élete örökre megváltozott az énekesnő rosszulléte miatt (Fotó: Bodnár Attila)

„Kezdek hasonlítani a régi önmagamra"

Hozzátette, ez egy kiszámíthatatlan helyzet, mindig eljártak a szűrővizsgálatokra, ahol mindig minden rendben volt. Ehhez hozzájárult az egészségtudatos életmód, ami Ritáról átragadt Attilára is:

„Egy éve jelentkezett nálam egy furcsa fülzúgás, ami azóta sem múlik, és az okát sem fejtették még meg. Akkor teljes életmódváltásba kezdtem, le is ment rólam tíz-tizenöt kiló, egészen kezdek hasonlítani a régi önmagamra. A cigarettát már vagy harminc éve letettem, és egy éve nincs sör, Jägermeister sem. Az egyetlen »káros« élvezeti cikk a keserű csoki, aminek tulajdonképpen jótékony hatása van. De fogyasztjuk az értisztító hatású brokkolit, paradicsomot, narancsot, almát… Ezeket mindenkinek javaslom! Persze, ezeket mind a feleségemtől tudom, nem magamtól vagyok ilyen okos!” – viccelődött.