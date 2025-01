Újabb mérföldkőhöz érkezett a Madách Színház legendás előadása. A Macskák musicalt 1600. alkalommal mutatták be, ami rekordnak számít: a magyar színházi életben példátlan, hogy egy produkció csaknem 42 évig megszakítás nélkül legyen műsoron az eredeti rendezésben, koreográfiával, változatlan formában. T. S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusát zenésítette meg Andrew Lloyd Webber, ebből készült a világsikerű musical.

A Macskák szereplői csodaszép tortát kaptak az előadás után / Fotó: MG

Sztárparádé volt a Macskák előadáson

A darab története szerint macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék emberi tulajdonságokkal felruházott macskái, eltáncolják és eldalolják életüket. A művet Budapesten 1983-ban Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László koreográfiájával mutatták be. Az azóta több szereposztást is megélt musical jubileumi előadásán a régebbi és az új szereplők együtt énekeltek és táncoltak, fantasztikus estét szerezve ezzel a Macskák rajongóinak. De nem felejtkeztek el azokról a már elhunyt művészekről sem, akik tehetségükkel megalapozták a darab sikerét. A Madách Színház előadása közben és végén is rocksztároknak kijáró hatalmas tapsorkánnal jutalmazta a közönség a produkciót és a színészeket. A jubileumi gála után pedig fogadás volt, ahol lapunk is ott lehetett.