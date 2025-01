Alig kezdődött el az év, máris egy rakás sztárváláson vagyunk túl - Ki lesz a következő?

A jelek szerit 2025 nem a szerelmesek éve. Alig telt el két hét az évből, máris egy maréknyi szakítás történt a sztárvilágban. Ráadásul olyan párokról van szó, akikről elhittük: szerelmük tényleg örökre szól. Jessica Simpsonról derült ki legutóbb: nem marad a férjével.

Jessica Simpson és férje tíz év után döntöttek a válás mellet (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Jessica Simpson: „A gyermekeink az elsők"

A 2000-es évek népszerű énekesnője, Jessica Simpson elvált férjétől: tíz év és három gyerek után döntöttek a szakítás mellett. A 44 éves énekesnő elárulta, hogy ő és a 45 éves egykori NFL-játékos már külön élnek, miután „egy fájdalmas helyzetet éltek át a házasságukban”.

„A gyermekeink az elsők, és arra összpontosítunk, ami a legjobb nekik. Hálásak vagyunk minden szeretetért és támogatásért, amit kaptunk, és nagyra értékeljük a magánéletet most, amikor családként dolgozunk ezen a nehéz helyzeten” – fogalmazott nyilvános közleményében az énekesnő.

Jessica Alba is válik

De druszája, a dögös színésznő, Jessica Alba is szinglin kezdi az új évet. Cash Warren filmproducerrel 2004-ben ismerkedtek meg egy forgatáson. Tizenöt éve házasodtak össze és három gyerekük született. Kapcsolatukat pedig mindenki irigylésre méltóan tökéletesnek találta. Most azonban kipukkadt a lufi: sajtóértesülések szerint már külön is költöztek egymástól, az okokat pedig egyelőre csak találgatni lehet.

Hosszú évekig úgy tűnt: Jessica Alba és Cash Warren házassága a valódi tündérmese... (Fotó: NurPhoto via AFP)

Cindy Crawford fúrta meg a kapcsolatot?

Az egykori szexikon, Cindy Crawford szintén igencsak dögös lánya, Kaia Gerber is kiadta a pasija, a Dűne második részéből is ismer Austin Butler útját, három év járás után. Bár ők maguk nem bocsátkoztak részletekbe, egyes pletykák szerint éppen Cindy Crawford fúrta meg a kapcsolatot: rossz néven vette, hogy a színész nem kérte meg Kaia kezét ennyi idő után sem…

A fiatalokat állítólag az „anyós" ármánykodása szakította szét (Fotó: AFP)

Brad Pitt és Angelina Jolie nem házasok többé

Brad Pitt hivatalosan is elvált férfiként kezdhette meg a 2025-ös évet. Angelina Jolie-val való kapcsolatuk igazi tündérmese, Hollywood kedvenc álompárjaként tartották őket számon. Derült égből villámcsapásként érkezett 2016-ban a hír: szakítottak. Ezután évekig tartó, már-már vérre menő sárdobálás kezdődött: a gyerekek felügyeleti jogán és a vagyonon évekig marakodtak ügyvédjeiken keresztül. A civódás végére most került csak pont, 2024 legutolsó napján került napvilágra a hír: hivatalosan is elváltak.