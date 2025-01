Elhunyt a legendás pop icon, milliók siratják

78 éves korában elhunyt Marianne Faithfull énekesnő és színésznő - közölte a külföldi sajtó.

Faithfull slágerei közé tartozott az As Tears Go By, amelyet a Rolling Stones-os Sir Mick Jagger és Keith Richards is előszeretettel játszott. Ez után sikeres kislemezei jelentek meg, köztük a This Little Bird, Summer Night és a Sister Morphine. A Jaggerrel való szakítása után kis időre felhagyott a lemezkészítéssel. A 70-es évek közepén Dublinba költözött, és a Dreaming My Dreams száma meglehetős siker volt, bár ő maga nem kedvelte igazán. A Metallica együttes 1997-es albumának The Memory Remains dalában háttérvokált énekelt. Zenei pályafutása 2000-ben a Vagabond Ways lemezével indult újra, de az igazi sikert a 2002-s Kissin' Time hozta el. Ezt követte 2004-ben a Before The Poison. Egyesek szerint ez a legjobb lemeze, míg mások a Broken English-t tekintik annak.

Háromszor lépett fel Budapesten, 1996-ban, 2007-ben és 2014-ben.

Zenei karrierje mellett Faithfull filmekben, köztük a Lány a motoron című filmben, valamint színházi produkciókban is játszott. Utobbira példa, hogy 1969-ben Opheliaként lépett színpadra Nicol Williamson Hamlet-feldolgozásában. Ő volt az első, aki filmvásznon kimondta a fuck (bazd meg) szót, az I'll Never Forget What's 'is Name filmben. Kisebb szerepekkel fellépett az Absolutely Famous brit sorozatban és Patrice Chéreau Intimitás című filmjében mint Betty, illetve színpadon is szerepelt 2004-05-ben, Bob Wilson és Tom Waits The Black Rider darabjában. Ő énekli az Elveszett gyerekek városa c. film záró tételét.

A közlemény szerint: „Mély szomorúsággal tudatjuk Marianne Faithfull énekesnő, dalszerző és színésznő halálát. Marianne ma békésen, szerető családja körében hunyt el Londonban. Nagyon fog hiányozni.”