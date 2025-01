Aurelio leszokott a cigiről: Menekül előlem az egész család, elviselhetetlen vagyok!

Minden évben szokott újévi fogadalmat tenni a sztárapuka és eddig mindig be is tartotta. Aurelio most azt fogadta meg, hogy 11 év aktív, napi egy doboz cigi után füstmentes életre vált családostól. A volt villalakó a leszokáshoz egy segítő csoportot is alakított, mert szerinte csordaként könnyebb.

Aurelio fogadalma az volt, hogy leszokik a cigiről (Fotó: MG / MW)

Aurelio 15 napja nem gyújtott rá

Eddig is tisztában volt a dohányzás káros hatásaival a volt villalakó, de eddig nem született meg benne az elhatározás, hogy letegye. Aurelio viszont amióta édesapa lett, egészségesebb életmódra váltott, amiben már csak a cigizés hibázott.

– A végén már utáltam cigizni, ráadásul kínosan éreztem magam, amikor a kislányom dohányozni látott – árulta el lapunknak Aurelio.

– Ezért megszületett a döntés és január elseje óta nem gyújtottam rá, meg szerencsére párom, Niki is tartja magát. És büszke vagyok rá, hogy a csoportban a 44-ből, 40-en szintén letették a bagót. Amolyan motivációs tréner lettem, folyamatosan csinálom nekik a videókat, kérdezem őket, hogy vannak, hogy bírják, fel ne adják! Mindenkinek jó tudni, hogy a másik is szenved az elvonási tünetektől, ez erőt ahhoz, hogy tudják tartani magukat!

A sztárapuka egészséges életmódra váltott (Fotó: TV2)

Elvonási tünetei vannak

A valóságshow-hős azt sem titkolja, hogy nagyon kemény a leszokás, vannak elvonási tünetei. Az első napokban pótcselekvésként csokit, rengeteg csokit evett.