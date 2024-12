Szabó Ádám és felesége: „Nagyon szeretnénk babát”

Ádám úgy látja, a negatív kommentek is tudnak építő jellegűek lenni, de azokból nagyon kevés van. „Nem igazán kapunk már rosszalló megjegyzéseket, de ha kapnánk se foglalkoznánk már vele úgy, mint régen. Mi is, és én is tanultunk már sokat ezekből, hogy el kell őket engedni. Természetesen nem árt, ha az ember elolvassa őket, hiszen kis százalékban ugyan, de akadnak olyan negatív megjegyzések is, amikből el tudunk tenni útravalót és meg tudunk fogadni tanácsokat.”

Szeretnék, ha jövőre már babájuk is lenne / Fotó: Szabolcs László

Újévi fogadalom helyett babaprojekt

Szabó Jennifer elárulta, náluk rendhagyó karácsonyi szokások vannak, amióta ő is csatlakozott Ádámék családjához: „Az én családomban úgy szokott lenni, mint az iskolában, hogy neveket húzunk és csak annak az egy személynek veszünk ajándékot. Amikor ott vagyunk a fa alatt, mindig mondunk néhány kedves mondatot annak, akit húztunk, ez már hagyománnyá vált, amióta én is itt vagyok. Ádámék családjában ez lesz a harmadik közös karácsonyunk így” – meséli Jenni, aki hozzátette, természetesen Ádámmal mindig megajándékozzák egymást.

„Tárgyi dolgokat nem szoktunk, általában kinézünk néhány napot, amikor meg tudunk szökni kettesben és el tudunk menni pihenni.”

A házaspár egyébként elárulta, hogy újévi fogadalmaik nincsenek, ellenben nem titok, hogy jövőre már másképp képzelik a karácsonyt.

Szerencsére nagyon jól sikerült a december, közös fellépéseink vannak. Az új évre vonatkozóan annyit elmondhatok, hogy szeretnénk belevágni a babaprojektbe és nagyon vágyunk rá, hogy a két tacskó kutyusunk mellett legyen egy másik csöppség, egy gyerek is a családban. Most ez az elsődleges cél, olyan jó lenne, ha ez megadathatna

– vallotta Ádám.