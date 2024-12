Óriási örömhírrel jelentkezett a Mandoki Soulmates

Kritikai elismerések

A világon a meghatározó zenei média egyhangúan kiemeli az album világszínvonalú zenei színvonalát és stilisztikai, sőt korszakalkotó jelentőségét. Nemzetközi műsorszolgáltatók, mint például a Sinclair Broadcast Group, valamint jelentős rockzenei magazinok, mint a The Classic Rock, az A Memory Of Our Future-t „azonnali progresszív rock klasszikusként” aposztrofálják. A legendás zenekari tagok művészi kiválóságát és az analóg produkciót olyan kiadványok is méltatják, mint a The Final On Vinyl, amely szerint „Minden dal mestermű, amely a zenekar zenei képességeiről és kreativitásáról tanúskodik.” Az American Songwriter megjegyzi: „Számos nagyágyú járult hozzá az albumhoz, amelyet méltán analóg technológiával készítettek.”

Ez az egyedi művészi kiválóság és az analóg tisztaságra való visszatérés garantálja, hogy az A Memory Of Our Future időtálló klasszikus marad, és új mércét állít a modern progresszív rock számára.

A sikeres albumindítást követően Leslie Mandoki és a Soulmates zenekar újabb kreatív energiákat szabadított fel: először a szívhez szóló The Wanderer kislemez önéletrajzi videójával, most pedig az érzelmekkel teli, elégikus I Am Because You Are-ral, amely december 9-én jelenik meg világszerte.

Ezt követően egy teljes koncertvideó-élmény kerül bemutatásra, amelyet a nyári turné során, 16 kamerával és csúcskategóriás hangrögzítéssel örökítettek meg. A koncertvideó utómunkálatait Leslie Mandoki véglegesítette és befejezte.

November 29-én világszerte megjelent a Mandoki Soulmates A Memory Of Our Future című albumának szigorúan limitált, deluxe karácsonyi kiadása fehér bakeliten, amely a legmagasabb szintű hangminőséget biztosítja. A teljesen analóg technológiával készült lemezt az audiofil közönség a legmagasabb szintű minőségként ünnepelte. Hamarosan az album ¼ hüvelykes stúdiómester-szalagon is elérhető lesz, hogy a végső analóg audiofil élményt nyújtsa.