Szomorú karácsony: ismét kórházba került Kulcsár Edina mamája

Kulcsár Edina nagyon sokat köszönhet a dédmamájának, hiszen Anna néni volt az, aki felnevelte az édesanyját, majd őt is. Rá mindig számíthatott a szépségkirálynő és a családja, hiszen ameddig az egészségügyi állapota engedte, addig az ükunokáinál is be tudott segíteni az asszony. Nemrég azonban szomorú bejelentést tett a 93 éves mamájáról Edina, ugyanis mentőt kellett hozzá hívniuk, miután egy szörnyű esést követően nem tudott lábra állni.

Kulcsár Edina mamája kórházba került (Fotó: Metropol)

Ismét kórházba került Kulcsár Edina mamája

Ott tartottunk, hogy Anna néni elesett otthon, ami már a korából adódóan is nagy probléma, viszont erre még rájött az is, hogy az asszony súlyos csontritkulásban szenved. Bár eleinte úgy tűnt, nincs nagy baj, végül kétségbeesetten tárcsázta Edinát, hogy hívjanak mentőt, ugyanis olyan erősek a fájdalmai, hogy már mozogni sem tud. A család természetesen azonnal eldobott mindent, és rohant a mama után a kórházba, ahol meglepő módon azt a diagnózist kapták a vizsgálatok után, hogy nincsen semmi probléma. Természetesen a szépségkirálynő ezt nem hitte el, látva, hogy a tolókocsiban is szenved a családtagja, ezért átvitték egy magánklinikára, ahol kiderült: szörnyű dolog történt a mamával.

Anna néninek összeroppant az egyik csigolyája, s ez okozza az elviselhetetlen fájdalmakat. Sajnos ez nem ismeretlen a 93 éves asszonynak, ugyanis korábban már műtötték ezzel, s most sem úszta meg a beavatkozást. Ám ekkor még nem tudták, mikor kerül sor az operációra, csak annyit árult el Edina is, hogy valószínűleg karácsony előtt fog megtörténni. Nos, ez így is lett, hiszen Edina vlogja legújabb epizódjában elárulta, hogy a napokban betolták a műtőbe szerettét, aki jól viselte a beavatkozást, és már vidáman beszélget a kórházi ágyán a családdal. Igaz, Edina majdnem lemaradt a látogatásról, hiszen egy órán keresztül bolyongott a kórházban, de végül így is el tudott tölteni egy kis időt a mamájával, aki valószínűleg bent fogja tölteni a karácsonyt...