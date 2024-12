A Kőgazdag Fiatalok sztárja nagy bejelentést tett: „A mi kisbabánk”

Szanyi Vanda a reality 2. évadában mutatkozott be és az esküvőjét is megmutatta a műsorban, sőt azt is elárulta újdonsült férjével belefognak a babaprojektbe. A Kőgazdag Fiatalok új szereplője most TikTok oldalán tett nagy bejelentést és elárulta új taggal bővül a családjuk.