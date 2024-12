Óriási bejelentés, a karácsonyt már otthon tölti Kiss Daniella és kislánya

Nyáron egy fotó kíséretében osztotta meg boldogságát Kiss Daniella: gyermeket vár. A 2015-ös Miss World Hungary győztesének az év második fele már a babavárás izgalmával telt, aki kívánni sem tudott volna szebb időszakot. Korábban elárulta, hogy már az első trimesztere is nyugodtan telt, és a december közeledtével egyre izgatottabb volt, hiszen december 20-ára volt kiírva.

Kiss Daniella álma vált valóra azzal, hogy édesanya lett / Fotó: Szabolcs László

Daniella szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy megérkezett a kislánya. A Metropol megkeresésére nagyon szűkszavúan, de annál boldogabban mesélt arról, hogy van most gyermekével.

Jól vagyunk, köszönöm. Még kicsit fáradt vagyok, de hamarosan hazamehetünk

– mesélte fáradt hangon Kiss Daniella, aki jelenleg a szülés fáradalmait piheni ki a pici mellett.

Kórházi képpel jelentette be, hogy megszületett a kislánya / Fotó: Instagram/Kiss Daniella

Igazi szerelemgyerek Kiss Daniella lánya

A szépségkirálynő korábban elárulta a Borsnak, hogy már párjával beszéltek a szülővé válásról, azonban ezt későbbre tervezték. Erre szokták mondani, ember tervez, Isten végez. Ugyanis a pici másképp döntött. Az újdonsült anyuka persze arra nagyon büszke, hogy kislánya a szerelmük gyümölcse.

"Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, óvott, de mostanra, bőven a második trimeszterben már ő is sokkal nyugodtabb" – mesélte nem sokkal a bejelentés után Kiss Daniella.