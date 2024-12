Sandra Bullock és Keanu Reeves – Mindig is volt köztük egy különleges kötelék

Harminc éve mutatták be a Féktelenül című filmet, ennek okán ünnepséget tartottak Los Angelesben. Az egykori férfi főszereplő, Keanu Reeves vicces kulisszatitkokkal nevettette meg az akkori partnernőjét, Sandra Bullockot, akinek az elmúlt években nem volt oka a vidámságra. A színésznő 2022-től szüneteltette a karrierjét, hogy ápolhassa nagybeteg párját, Bryan Randall operatőrt, illetve jobban fókuszálhasson az adoptált gyerekeire, a 15 éves Louisra és a 11 éves Lailára.

Az 1994-ben forgatott Féktelenül hozta össze a két színészt Keanu Reevest és Sandra Bullockot

Fotó: 20th Century Fox/Northfoto

A színésznőnek koncentrálnia kellett

„Amikor élete szerelme tavaly nyolc közös év után elhunyt, Keanuval még közelebb kerültek egymáshoz” – mondta egy bennfentes a Life&Style-nak. „Az első filmjük óta máig megmaradt a gyönyörű barátságuk. Mindig is volt köztük egy különleges kötelék, ami most még erősebb”.

A Féktelenül forgatása alatt a két színész nagyon „egymásra kattant”. Sandra elárulta, mennyire nehéz volt koncentrálnia a munkára, mivel ha a jóképű Keanu ránézett, ő rögtön elolvadt! Ennek dacára egyikük sem lépte át azt a bizonyos határt, még a film lezárása után sem. Aztán ismét találkoztak a felvevőgép előtt: 2006-ban forgatták a Ház a tónál című nagy sikerű mozit.

A Ház a tónál című filmben játszottak ismét együtt Fotó: ZUMA Press/Northfoto

A mai napig mindent megbeszélnek

„Talán szép pár lett volna belőlünk, ma mégis inkább hálás vagyok a sorsnak, hogy a párkapcsolat helyett a barátságra törekedtünk” – magyarázta Sandra. „Együtt nőttünk fel, párhuzamos utakon járva, közben megbeszéltük egymással minden örömünket-bánatunkat. Ez ma sincs másként. Egymás exeiként egyáltalán nem biztos, hogy megmaradt volna köztünk a mély szeretet”.

Nincs szükségük ürügyre ahhoz, hogy találkozzanak. Néha kettesben ebédelnek, néha pedig Sandra gyerekeivel és Keanu párjával, Alexandra Granttel. Családnak tartják magukat.

Alexandra Granttel öt éve boldog a sokat szenvedett Reeves Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Keanu Reeves remény ad Sandra Bullocknak

„Sandrához hasonlóan Keanu is élt át tragédiákat” – tette hozzá az informátor. „1999-ben a Jennifer Syme-mel közös kislányuk karácsony estéjén halva született, Jennifer pedig 2001-ben autóbalesetben életét vesztette, majd gyerekkori barátja, River Phoenix is elhunyt, az egyik lánytestvére pedig tíz évig küzdött a leukémiával. Sandra azon kevesek közé tartozik, akiknek Keanu képes volt beszélni a fájdalmairól, ahogy a színésznő is vele osztotta meg a sötét gondolatait a szerelme elvesztése után. Bryan halála óriási veszteség Sandra számára, de amikor látja, hogy Keanu milyen boldog Alexandrával, az reményt ad neki, hogy talán ő is újra talál még szerelmet”.