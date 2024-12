Házasság első látásra: „Sajnos mind tudjuk, hogy ez elkerülhetetlen” – fogalmazott Reni, Peti felesége

Miközben rengeteg néző szorít Reni és Peti kapcsolatának a Házasság első látásra című realityben, addig a szexi feleség egy kőkemény témában tett ki bejegyzést a közösségi oldalaira.

Peti feelsége, Reni felelős kutyatartó – ezért is írt hosszú bejegyzést szilveszter előtt (Fotó: TV2)

Mint a TV2 sikerműsorából ismert, Reni egy cuki kutyus, Masni gazdája, a négylábú kiemelt helyet foglal el Peti feleségének szívében. Így érthető Reni hosszú, ám rendkívül fontos bejegyzése.

„Kedves Gazdik!

Sajnos mind tudjuk, hogy ez elkerülhetetlen. A felelősségteljes kutyatartáshoz hozzátartozik az, hogy kedvenced lakóhelye biztosítva legyen számára a külvilág veszélyeitől. Tehát, ha akar, se tudjon megszökni! Ha tudjátok, hogy ki tud a kertből jutni, mert van egy kis lyuk valahol, vagy kiugrik, akkor engedd be! Legalább szilveszterre, bár télen amúgy is, de ez egy másik téma! A legjobb, ha nem is hagynád pl. otthon és nem mennél bulizni, de ha mégis muszáj, mert ugye ilyenkor kell, akkor zárd be, hogy ne tudjon elszökni! Ünnepeljétek velük együtt az Újévet! Én mindig hozzá igazítom a szilveszteri programot, mert ő ugyanúgy a család tagja. Lehet őket hibáztatni, hogy durrogtatják azokat a sz*rokat, én sem szeretem, mert fél tőle a kutyám, de megnyugtatom. Vagy vegyél neki nyugicsomót, ha már te nem vagy ott vele, hogy a karjaidba zárd! Nem drágább, mint a tűzijáték, amit durrogtatsz, vagy a pia, amit megiszol az este majd! Kérlek titeket, hogy vigyázzatok a kedvenceitekre, mert az, hogy fél, az a tűzijátékozók hibája, de az, hogy elszökik, csak is a tiéd lesz!

Ha kóbor kutyával találkozol, ne hagyd magára, nagyon hálás lesz, ha segítesz neki visszatalálni a családjához! Mol-kutak többségén, állatorvosi rendelőkben van lehetőség chip beolvasásra, amennyiben van a kutyusban, de ha nem viszed el, nem derül ki. Gondolj bele, ha a te kedvenced tűnne el, mennyire örülnél, ha valaki visszajuttatná hozzád! Legyünk figyelmesebbek, rájuk és egymásra is!”

– olvasható Reni bejegyzésében, melyhez egy figyelemfelkeltő képet is mellékelt. Utóbbi ITT látható.