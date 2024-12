Lehullt a lepel: Harry herceg valójában nem is Meghan Markle miatt fordított hátat a családjának?

Harry herceg 2016-ban kezdett el randizgatni Meghan Markle-lel, akivel 2018-ban házasodtak össze. Az egész világot sokkolta, mikor 2020-ban kiderült, hogy hátat fordítanak a brit királyi családnak és Amerikába költöznek. Sokan Meghant hibáztatták ezért, de most kiderült, hogy Harry már régóta fontolgatta a dolgot.

Meghan Markle és Harry herceg / Fotó: AFP

A Life.hu írja, hogy egy Rhiannon Mills nevű királyi tudósító azt állítja, hogy még 2015-ben, jóval Meghan Markle képbe kerülése előtt beszélgetett Harry herceggel, és megkérdezte tőle, hogy gondolkodott-e már azon, hogy elköltözik.

Harry herceg állítólag azt válaszolta, hogy igen, gondolkozott már a költözésen, de nem teheti meg, mivel támogatnia kell a királynőt.

Ezek alapján Harry herceg már jó ideje el akart szakadni a családjától, valószínűleg azért, mert mindig is unta azt a rengeteg kötelező dolgot, amiket a családtagoknak be kell tartaniuk szinte minden másodpercben. Minden bizonnyal Meghan Markle is így érezte, ezért jó ötletnek tartotta a dolgot, közösen pedig megvalósították.