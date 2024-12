Most jött: gyógyíthatatlan rákbeteg a Nagy Ő sztárja, összeomlott a hír súlyától

Gerry Turner 72 évesen, tavaly szerepelt a Golden Bachelor című társkereső műsorban, amely az amerikai Nagy Ő azon változata, amelyben az idősebbek keresik a szerelmet. El is jegyezte Theresa Nistet a műsorban, majd néhány hónappal később összeházasodtak, azóta azonban már el is váltak. Gerry életében mégsem ez a legszörnyűbb most.

At 72, ‘Golden Bachelor’ Star Gerry Turner Reveals Cancer Diagnosis https://t.co/lbbnjq3huQ — Prevention Magazine (@PreventionMag) December 13, 2024

Sajnos rákot diagnosztizáltak nálam.

- vallotta be a sztár, aki eredetileg egy vállsérüléssel ment orvoshoz, de a vérképe miatt onkológushoz küldték Fort Wayne-ben.

Lassan növekvő csontvelőrákkal diagnosztizálták, amire nincs gyógymód.

- árulta el, hozzátéve, hogy eleinte tagadásban élt, annyira sokkolta a diagnózis, amellyel még márciusban szembesült, de csak most beszélt róla a nyilvánosság előtt. Rájött, hogy a lehető legtöbb időt kell töltenie a családjával, főként a gyerekeivel és unokáival, ezért is szorult háttérbe a Theresával való kapcsolata - írja a People.