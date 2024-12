Gyászolnak a Star Trek-rajongók, sokak kedvence hunyt el

Fájdalmas veszteség érte a filmes világot: 70 éves korában elhunyt Jill Jacobson, aki négy évtizedet töltött a képernyőn karrierje során, és ez idő alatt számos filmben és sorozatban szerepelt.

70 éves korában elhunyt Jill Jacobson (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Pályafutása során olyan tévésorozatokban tűnt fel, mint a Star Trek, a Falcon Crest és a The New Gidget.

Jacobson december 8-án hunyt el a Cedars-Sinai Culver West Egészségügyi Központban – hosszan tartó betegség után.

Hihetetlenül szomorúan búcsúzunk gyönyörű, lelkes, hisztérikusan vicces, elegánsan pimasz kollégánktól, Jill Jacobsontól. Jill rengeteg kalandba vitt minket, és nagyon szórakoztató volt. Köszönjük, Jill! Álmainkban még találkozunk veled

– nyilatkozta menedzsere, Ben Padula.

A színésznő 1989-ben szerepelt a Star Trek: A új nemzedékben, majd 1996-ban pedig feltűnt a Star Trek: Deep Space Nine-ban. A 80-as években a CBS Falcon Crest című sorozatának 22 epizódjában Erin Jones magánnyomozót alakította, miközben szerepelt az ABC The New Gidget című szitkomjában is.