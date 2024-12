Fekete karácsony, elhunyt Szombathy Bálint

Elhunyt Szombathy Bálint vajdasági magyar költő, író, képzőművész, az Új Symposion című folyóirat egykori szerkesztője - közölte vajdasági publikálója, a Forum Könyvkiadó kedden.

Fotó: unsplash

"Búcsúzunk szerzőnktől, Szombathy Bálinttól, a jugoszláviai (magyar) avantgárd immár legendás alakjától, a Bosch+Bosch csoport alapító tagjától" - olvasható a kiadó közösségi médiában megjelent tájékoztatásában.

Szombathy Bálint 1950-ben született a szerbiai Pacséron, a hetvenes évektől vajdasági folyóiratokban jelentek meg munkái. Ekkor alapította meg többedmagával a Bosch+Bosch művészeti csoportot Szabadkán, 1973-ban pedig az Experimental Art Publisher nevű alternatív kiadót, majd egy évvel később a Wow című nemzetközi alternatív művészeti kiadványt. Több napi- és hetilap grafikai és művészeti szerkesztőjeként is tevékenykedett. Képzőművészeti alkotásaiból egyebek mellett Budapesten, Szabadkán, Belgrádban, Amszterdamban, Párizsban, Berlinben és New Yorkban is nyílt kiállítás.

A művész 2000 óta Magyarországon élt. Tevékenységéért 1989-ben a Kassák Lajos-díjat, 1992-ben pedig a Forum-díjat vehette át, míg 2008-ban megkapta a Munkácsy Mihály-díjat, 2018-ban pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.