Balázs Klári a díszpolgárságról: „Fontos díj, amitől úgy érzed, letettél valamit az asztalra”

Balázs Klári több érzelmi szálon is kapcsolódik Törökszentmiklóshoz: itt járta ki az általános iskolát és a gimnáziumot is, és ide köti egy sok évtizedes diákbarátság is. Az énekesnő bár már jó ideje nem ezen a településen él, gyakran látogat vissza akár koncertezni, akár privát utazások keretein belül. December hatodikán egy rangos díjátadó ünnepségre volt hivatalos, ahol komoly elismerésben részesült.

Balázs Klári komoly elismerésben részesült (Fotó: Móricz István)

Balázs Klári díszpolgár

Az énekesnőt a város védőszentjének tiszteletére minden évben december hatodikán megrendezett, a Város Napja nevű rendezvényen Törökszentmiklós Tiszteletbeli Díszpolgára címmel tüntették ki. Klári könnyekig meghatódott a gesztuson, bár, mint mondja, nem szereti, ha nyilvánosan méltatják.

Sokszor gondolkodom azon, hogy ha mesélem valakinek, hogy hova megyünk koncertezni, mindig az a válasz, hogy »jó szórakozást!« Pedig, az előadó-művészet nem csak móka és kacagás, ez egy nagyon nehéz pálya

– kezdte a Metropol megkeresésére Balázs Klári, aki így folytatta:

Talán pont ezért is fontosak a díjak. Fontos, mert jólesik, hiszen azt érzi az ember, hogy végül mégiscsak letett valamit az asztalra, amiért elismerik. Bár ezzel együtt is mindig zavarban vagyok, ha nyilvánosan méltatnak… mert nem ezért csináljuk. Gyurival minket a közönségünk éltet, a díj és elismerés csak a hab a tortán.

Korda György és Balázs Klári már számos elismerésben részesültek, és bár nagyon boldogok ettől, nem ezért dolgoznak (Fotó: Dombóvári Tamás)

Gyermekkori szálak

Balázs Klári emellett azt is elmondta, hogy Törökszentmiklóshoz köti az egyetlen gyermekkori barátsága is. Az általános iskola második osztályában sodorta a lányokat egymás mellé a sors, és ők a mai napig kitartanak: