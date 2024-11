„A gyerekek előtt megpróbálnak viselkedni” – lebukott Vilmos és Katalin, kiderült, mi a tökéletes házasságuk titka

A walesi hercegi pár történetét mindenki ismeri. A szerelmesek 2011 áprilisában kötötték össze az életüket örökre a Westminster-apátságban, azóta pedig három gyermekük született. Státuszuk miatt állandóan rivaldafényben vannak, amint kilépnek a palota kapuin, minden szem rájuk szegeződik. Zárt ajtók mögött azonban mindent megtartanak maguknak. Most azonban mégis kiderült, mi a „kulcsa” tökéletes kapcsolatuknak: a játékosság és humor.

A walesi hercegi családban a kulcs a humor Fotó: Jonathan Brady

Vilmos egyszer pajkosnak írta le Katalin humorát, míg a sajátját inkább piszkosként jellemezte. Azt mondta, ez az, ami igazán összekovácsolja őket. És habár a gyerekek előtt megpróbálnak viselkedni, a mai napig van, amikor sírásig meg tudják nevettetni a másikat

– közölte egy királyi író, Christopher Andersen.

Erről pedig több bizonyíték is van, miután a házasokat nem egyszer kapták már úgy lencsevégre, hogy egy királyi eseményen egymás felé fordulva kuncognak úgy, hogy a kezükkel eltakarják a szájukat. De amikor gyermekeikkel vannak, akkor is úgy tűnik, állandóan jól érzik magukat, főleg, amikor a kis Lajos is jelen van.

Katalinnak nagyon szemtelen humora van, ami segít az én száraz humoromon. Mindig jókat nevetünk

– jelentette ki Vilmos is egy korábbi interjúja során.

Vicces pillanatokat azonban nemcsak ők tudnak okozni másoknak, hanem gyerekeik is. Lajos herceg nem egyszer lopta el például a show-t gyermeki csínjeivel, játékaival. Volt, amikor táncra perdült, repülőst játszott vagy épp közismerten grimaszolt többek között nagymamája, II. Erzsébet platinum jubileumi ünnepségén, írja a Mirror.