Kikotyogta a bennfentes: Katalin hercegné olyat tett, amit már hónapok óta nem

A wales-i hercegné júniusban árulta el a széles nyilvánosság előtt, hogy befejeződött a kemoterápiája, és végre újra hétköznapi mederben folytathatja az életét. Azóta már több rendezvényen is részt vett Katalin, sőt egy alkalommal még a királyi protokollt is megszegte, és megölelte az egyik rajongóját, aki szintén rákos megbetegedéssel küzdött, mint ő. Most pedig egy újabb pozitív állomást ért el a hercegné egészségügyi állapota, ugyanis egy bennfentes szerint Katalin ismét konditerembe jár és edzeni kezdett.

Katalin hercegné már annyira megerősödött, hogy újra konditerembe jár és rendszeresen sportol (Fotó: Rob Newell - CameraSport / Getty Images)

Robert Jobson, a királyi család életrajzírója árult el részleteket Katalin hogylétéről, és ő leplezte le azt is, hogy a hercegné már olyan erősnek érzi magát, hogy újra súlyzós edzéseken vesz részt – szúrta ki a Life.hu.

Úgy tudom, hogy Katalin hercegné nagyon jól van. Visszatért az edzőterembe, és újra azokkal a dolgokkal foglalkozik, amiket szeretett volna

– idézte az életrajzírót a portál. A William & Kate című kötet szerzője szerint a hercegné az elmúlt egy év tapasztalatai után mostantól szántszándékkal csak a fontosabb eseményeken való részvételre fog koncentrálni és nem járja nap mint nap az országot.

Ha rajta múlik, akkor csak fokozatosan tér majd vissza, és azokra a dolgokra fog összpontosítani, amelyek igazán fontosak a számára – nem akar újra megbetegedni, és úgy tudom, más szemlélettel néz most a világra

– tette hozzá Jobson.

A középpontban továbbra is a családja áll! Úgy gondolom, hogy Vilmos herceg nagyon szeretné, ha újra aktívan tevékenykedne, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy sorozatos megjelenések várhatók tőle a közeljövőben.

– zárta sorait a szakértő.