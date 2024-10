Megtört szívvel emlékezik vissza Katalin hercegné: Már sosem lesz olyan a karácsony, mint régen

Az angol királyi családot az utóbbi években nagyon sok veszteség érte. 2022 szeptemberében – nem sokkal Fülöp herceg halála után – váratlanul elhunyt II. Erzsébet királynő. Hiánya hatalmas űrt hagyott maga után az egész világban. A XX-XXI. század legikonikusabb asszonya volt ő, aki nélkül a világ örökre kicsit kevesebb maradt. De a royal család megpróbáltatásai itt nem értek véget. Meghan Markle továbbra is azt tekintette fő foglalkozásának, hogy a családot próbálja befeketíteni, idén pedig két sokkoló hír derült ki: Károly király rákos, majd nem sokkal később bejelentették, hogy Katalin is daganattal küzd. Most Katalin hercegné egy korábbi nyilatkozata került napvilágra.

Katalin hercegnének hiányoznak a régi szép idők

Az egész világot megdöbbentette II. Erzsébet királynő halála, hiszen mindenki szerette és tisztelte a munkásságát. Mindazonáltal természetesen a család számára a legnagyobb veszteség, hiszen ő volt a royal família szíve, a központja, és ő tartotta össze a távolabbi rokonokat is. Amikor meghalt, a család kevesebb lett, és már semmi nem ugyanolyan. Ez pedig karácsonyonként a legnehezebb.

Katalin hercegné egy korábbi interjújában beszélt arról, hogy amikor Vilmos először elvitte a családi karácsonyra, bizony rettenetesen izgult. Folyton csak azon tudta törni a fejét, hogy mit adjon ajándékba a királynőnek.

Vajon mit adhatnál egy nőnek, akinek szó szerint mindene megvan?

– kérdezte, de aztán rájött, hogy a személyesség sokkal fontosabb lehet éppen emiatt a számára.

Éppen ezért nagymamája receptje alapján elkészítette neki a család chutney-ját, és egy saját kezűleg készített, gyönyörű üvegcsébe töltötte – írja a Mirror. Erzsébet királynő pedig imádta az ajándékot, és bizony az ünnepi asztalon is helyet kapott. Katalin hercegnének ez az egyik legszebb emléke, és nagyon szomorú, hogy a veszteségek miatt már soha nem lehet olyan a karácsony, mint régen.