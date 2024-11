Újra randizna Jennifer Lopez ex-férje: ilyen párt keres Ben Affleck

Bár Jennifer Lopez csak augusztusban adta be a válókeresetet, ő és exe már áprilisban szakítottak. Ben Affleck azóta éli az életét, és mostanra állítólag már nyitott egy új kapcsolatra is. Ám a színész randevúzási szabályokat állított fel, ami kötődik ahhoz is, hogy ő korábban alkoholista volt. Ezért is támadták sokan JLO-t, aki saját koktélmárkával állt elő, miközben józanságért küzdő férfi felesége volt.

Készen áll a randizásra Jennifer Lopez után. Fotó: Agence / Bestimage

A színészhez közel álló források szerint a következő barátnő nem kell szuperaktív AA-tagnak legyen, de olyasvalakit akar, aki támogatja az általa felállított határokat. Azt sem bánná, ha új szerelme akár szintén ismeri az alkoholizmussal járó segítségeket.

Ben olyasvalakit keres, aki vagy gyógyulófélben van, de legalábbis érti az Anonim Alkoholisták programját. A nehezebb úton tanulta meg, hogy ha azt akarja, hogy egy kapcsolat tartós és egészséges legyen, akkor hasonlóan gondolkodó emberekkel kell körülvennie magát, és ebbe a leendő partnere is beletartozik.

Ezen felül az is kiderült a forrástól, hogy különköltözésük után Jennifer Lopez nagyon szerette volna, ha Ben Affleck és ő dolgoznak még a kapcsolatukon, ám a színész minél több időt töltött távol a feleségétől, annál inkább jött rá, hogy ennek a házasságnak soha nem szabadott volna létrejönnie. Békülés helyett önvizsgálatot tartott, ez vezetett odáig, hogy jelenleg már olyan állapotban van, ami alkalmassá teszi arra, hogy új párkapcsolatot alakítson ki valakivel, aki jobban megérti és támogatja őt, mint volt felesége, írja a Life.hu