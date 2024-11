Gyerekkori traumájáról vallott Tarján Zsófi: „Egy kövér gyereket nehezebb szeretni”

Hernádi Judit színésznő és Tarján Pál operaénekes lánya, Tarján Zsófi is színpadon, közönség előtt tevékenykedik, pedig alkata miatt rengeteg bántás érte. Már gyermekként megtapasztalta, hogy sokan a külső adottságaitól teszik függővé az iránta érzett szeretetüket...

Tarján Zsófi gyermekkori sérelmeiről vallott (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Egy kövér gyereket nehezebb szeretni”

Tarján Zsófi, talán éppen sorstársait is segítve, többször beszélt már a plusz kilókról, amikkel élete nagy részében küzdött. Hiába a különféle diéták, az évekig tartó kísérletezgetés: a mérleg nem mutatott kedvezőbb eredményt. Az áttörés végül idén érkezett el:

„Nemsokára színpadra lépek, de előtte azért elmondom, hogy fél éve nem vagyok inzulinrezisztens. Tízéves korom óta volt ez a betegség, tehát 27 évig inzulinrezisztens voltam. Ebből ki lehet számolni a koromat. Egy bombázó vagyok” – lelkendezett közösségi oldalán a nyáron az énekesnő, aki a kilókkal együtt a gyermekkori traumatikus élményeket sem tudta a háta mögött hagyni. Most Hevesi Tamás podcastjában mesélt arról, hogy bizony sokat a látvány alapján ítélték meg, már egészen kicsi korában is.

Egy kövér gyereket, hogyha valaki kívülről jön be, nehezebb szeretni. Mert az már nem olyan cuki, nem olyan édes, nem olyan szép

– mondta ki a sokkoló véleményét, amitől Hevesi Tamásnak is leesett az álla. Zsófi nyomatékosította: valóban ezt gondolja, sőt át is élte.

„Igen. Szűk körben így tapasztaltam. És sajnos nem csak a szűk körben. Mert lehet azt mondani, hogy az az egy ember olyan… De rohadt sok ember olyan!” – fakadt ki a Honeybeast együttes énekesnője, aki talán a bántások miatt maga is elhitte, hogy kevesebb joga van a boldogságra.

Mintha kicserélték volna: új életet kezdett Tarján Zsófia (Fotó: Karnok Csaba)

Tarján Zsófi: „Teljesen új a mostani énem”

Tavaly egy korábbi képét megosztva így írt a közösségi oldalán:

„Egy mufurc, depressziós ember néz vissza az elsőről, aki gerincsérvvel és egy rakás másik betegséggel küzdött. Kisfiús gombócka voltam még 35 (!) évesen is! Teljesen új a mostani énem, kivéve, hogy most is mufurc vagyok és szívből utálom a mozgás MINDEN formáját. De nem tudok nélküle élni” – fogalmazott Hernádi Judit lánya, aki korábban a Metropolnak arról beszélt, hogy az áttörést orvos és endokrinológus által összeállított és felügyelt diétával érte el.