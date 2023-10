„Kisfiús gombócka voltam” – Ennyit változott egy év alatt Hernádi Judit lánya

Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője egy évvel ezelőtt még haragudott a világra, és a depressziója mellett komoly egészségügyi gondokkal küzdött. Mára viszont mintha kicserélték volna Hernádi Judit lányát! A képeken egy mosolygós, életvidám lányt láthatunk, aki már sokkal nyitottabb, és fogékonyabb az élet napos oldalára.

Tarján Zsófi rengeteget fogyott (Fotó: Facebook)

Ám ehhez Zsófinak hosszú utat kellett bejárnia, amiről mindig is őszintén mesélt.

„Egy mufurc, depressziós ember néz vissza az elsőről, aki gerincsérvvel és egy rakás másik betegséggel küzdött. Küzdött. Például a sérvet ma már alig érzem, minden nap gyógytorna van, és imádom a hatását. Ajánlom mindenkinek, egészségeseknek is. Ja, bocs! A felnőtt emberek 99%-ának van gerincsérve,csak nem tudnak róla, nem érint ideget, nem fáj nekik. Szóval a torna Embert nevelt belőlem, lettek izmaim, a hasizmok erősítése miatt magabiztosabban tudok énekelni, a hátizom gyakorlatok miatt képes vagyok kihúzni magam, nőies lett a tartásom basszus életemben először!!!! Kisfiús gombócka voltam még 35 (!) évesen is! Teljesen új a mostani énem, kivéve, hogy most is mufurc vagyok és szívből utálom a mozgás MINDEN formáját. De nem tudok nélküle élni. Mozgás nélkül depresszióba esem, minden reménytelen lesz, ideges leszek és sem magamat, sem mást nem bírok elviselni. Túlzott szénhidrát bevitelnél dettó ugyanez van. Szóval megéri szenvedni ezzel. Közel egy éve csinálom. Undorítóan hosszú folyamat, közel sem vagyok a célnál, nagyon nehéz, nincs titkos recept és ha abbahagyod azonnal visszaesés történik"

– mesélte Zsófi teljes őszinteséggel. Úgy gondolja ugyanis, hogy a saját történetével másokon is tud segíteni.

Endokrinológushoz fordult

Az énekesnő idén nyáron a Metropolnak mesélte el, milyen segítséget vett igénybe a gyógyulás érdekében.

„A fogyókúrám dr. Tóth Tamás által, orvosi felügyelettel irányított. Ezt én magamtól nem tudnám megcsinálni, sőt mi több, mivel sokáig voltam túlsúlyos, a doktor ajánlásával bevontunk egy endokrinológust is, mert az én esetemben erre szükség volt. Sajnos akiknél kialakul az inzulinrezisztencia, azoknál az endokrinológus az, aki képes megállapítani különböző vizsgálatok alapján, hogy milyen személyre szabott kezelést kell alkalmazni” – kezdte a Metropolnak Zsófi és hozzátette, szakszerű orvosi javaslat nélkül bizonyos betegségekre kifejlesztett készítményeket kizárólag fogyás céljából használni nagyon veszélyes, hiszen komoly bajba sodorják azokat az embereket, akiknek valóban szükségük van a gyógyszerekre.