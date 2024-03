Kiderült, miért költözött Tarján Zsófi

Tarján Zsófi 19 éves kora óta él egyedül. Néhány hónappal ezelőtt döntött úgy, hogy lakhelyet változtat. Átmenetileg, amíg nem tudta elfoglalni új otthonát, visszaköltözött édesanyjához, Hernádi Judithoz. Abba a szobába, ahol kislányként élte a mindennapjait.

Tarján Zsófi búcsút intett a nyüzsgésnek Fotó: Szabolcs László

Tarján Zsófi más helyen kezdett új életet

Akkor a Borsnak árulta el, milyen volt az együttélés híres anyjával.

„Érdekes időszak volt, aminek hátrányait és előnyeit is megtapasztaltuk, ugyanakkor mindketten örülünk, hogy már vége.”

Egy időutazás volt számunkra. 37 évnyi életet kellett belezsugorítanom egy hat négyzetméteres szobába – amit egyébként imádok –, oda, ahol a gyerek- és a tinikoromat töltöttem.

„Felnőttként meglehetősen nehéz volt. Picit úgy éltem, mint Harry Potter a lépcső alatt a gardróbszekrényben. Miközben a külön töltött csaknem húsz év alatt édesanyámnak is kialakult a napi rutinja, ami ütközött az enyémmel. Újra össze kellett hangolni az életünket, ami hol működött, hol nem. Viszont az egymás iránt érzett szeretet fölülírt mindent, hiszen nagyon jó anya-lánya kapcsolat a miénk, mégis nehéz feladat volt” – árulta el a lap érdeklődésére.

Régi álma vált valóra a költözéssel Fotó: Szabolcs László

A pezsgés helyett a nyugalmat választotta

Januárban megtörtént a költözés, és búcsút intett a városi nyüzsgésnek a Honeybeast énekesnője, aki egy természetközelibb lakhelyet választott. De hogy miért döntött így, azt a Sláger Reggelben árulta el.

Tizenöt percre lakom a várostól, ez egy jó változás, amire régóta vágytam.

„Itt tisztább a levegő, nyugodtság van, jobban tudok befelé figyelni. Ezek énekesnőként nem utolsó szempontok” – mondta az énekesnő, majd hozzátette, mindig is megvolt a vágy arra, hogy kiélvezze a természet csendjét.

„Sosem tartottam magam igazi városinak.”

Persze, kihasználtam azt a nyüzsgést, amit a város ad, anno bulizni például bementem, de utána mindig jó volt kicsit eltávolodni.

„A pezsgést továbbra is megteremtem magamnak, viszont nagyon jólesik a nyugiba hazamenni” – mondta Tarján Zsófi, aki az év elején sem pihent. „Mindig volt mit csinálnom, igaz, főleg dobozokat pakoltam a költözés miatt. Januárban általában agyalunk a dalokon és azok prezentációján. Ez most is így volt” – tette hozzá a Honeybeast énekesnője.