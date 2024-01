Egy korszak lezárul! Összecsomagolt és elköltözik a magyar énekesnő

A népszerű magyar énekesnő életében újabb korszak zárul le. Tarján Zsófi minden cuccát dobozokba pakolta, mert elköltözik édesanyjától, Hernádi Judittól. A 38 éves énekesnő úgy fogalmazott: vége a mamahotelnek…

Tarján Zsófi hosszú évek után újra elköltözik édesanyjától Fotó: Bors

Tarján Zsófi mindent bedobozolt

Nagy lépésre szánta el magát a népszerű énekesnő, végleg elköltözik a biztonságot, menedéket, kényelmet jelentő szülői házból. Tarján Zsófi életének egy nehéz időszakában költözött vissza legendás édesanyjához, Hernádi Judithoz, aki tárt karokkal várta. Pedig bármilyen furcsa, a két erős egyéniségű művész hiába a szövetségük, két évig nem is beszéltek egymással. Ennek az volt az előzménye – erről őszintén írnak Ne maradjon kettőnk között című könyvükben –, hogy másfél évtized után Hernádi Judit szakított a párjával, Görög Lászlóval, és Zsófinak is éppen akkor ért véget egy nagy szerelme. Mindketten súlyos lelki válságban voltak. Zsófi pedig nem kapta meg azt a támogatást, amit elvárt volna az édesanyjától.

Mind a ketten majd belepusztultunk, de azt gondolom, néha meg kell tapasztalnunk a rosszat, le kell merülnünk a mélybe, hogy utána értékelni tudjuk a jót. Szerintem velünk ez történt. Rádöbbentünk, amit mindig is tudtunk: imádjuk egymást, és mindig számíthatunk a másikra

– árulta el korábban egy interjúban az énekesnő.

Ráadásul sokáig mindketten egyedül is éltek, egyikőjükre sem talált rá a szerelem. A színésznő már le is mondott arról, hogy valaha társa legyen, de lánya nagyon vágyik már egy komoly kapcsolatra. Észszerű lépés volt így sok évvel ezelőtt, hogy megint lakjanak együtt, miért is élnének külön lakásban, a szülői házban kényelmesen elférnek ketten, pontosabban hárman, Zsófi kutyájával.

De úgy látszik, most vége ennek a korszaknak.

„Vége a mamahotelnek, szortírozok rendesen. Pár dolog, ami jó állapotban van eladásra is fog kerülni. Most még káosz van. Kis kezemmel végig takarítok minden négyzetcentimétert. Fáradt vagyok, mint a pics*”

– írta posztjában az énekesnő.