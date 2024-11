Megható szerelmi vallomás Szoboszlai Dominiktől

Szoboszlai Dominik nemcsak a karrierjében, hanem a magánéletében is sikeres. Buzsik Borka személyében úgy tűnik, megtalálhatta az igazit, nem is csoda, hiszen amellett, hogy csodás párt alkotnak, mindenben támogatják egymást. Bár a magyar labdarúgó-válogatott sztárjátékosa igyekezett a kíváncsi szemek elől rejtve tartani szerelmét, előbb-utóbb kibújt a szög a zsákból. Egy közös nyaralás után szerelme ékes bizonyítékaként hatalmas lépésre szánta el magát, ugyanis októberben Domi már meg is kérte szerelme kezét, aki boldogan vághatta rá az igent. A nagy nap történéseit az újdonsült menyasszony meg is osztotta közösségi oldalán.

Szoboszlai Dominik barátnője október óta már a menyasszonya, a focista most vallomással üzent Borkának (Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport)

Nemrég a sztárfocista a saját TikTok-oldalán is megosztott egy érzelmes szerelmi vallomást. A videó mindössze két képet tartalmaz csak, az egyiken egyedül áll, majd a következőn már szenvedélyesen egymásba fonódva váltanak csókot Borkával.

Soha nem bántam meg, hogy veled elkezdtem beszélgetni. Attól a naptól kezdve teljesen jobb lett az életem, hálás vagyok érted

– vallott szerelmet Szoboszlai Dominik a videójában. A kommentelők közül többen meghatódva kívántak sok boldogságot a fiatal szerelmeseknek.

A videót ide kattintva tudod megnézni!

Sokak szívét törte össze Szoboszlai Dominik

Élete legboldogabb időszakát élheti Szoboszlai Dominik, hiszen megkérte szerelme, Buzsik Borka kezét, aki igent mondott neki. Csak a magyar Liverpool-focista Instagram-bejegyzését több mint félmillióan – köztük világsztárok – lájkolták. Ellenben több fiatal hölgynek is ezzel a hírrel összetörte a szívét.