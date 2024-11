Lélegzetelállító: igazi hókirálynőként tündököl Sydney van den Bosch

Már lassan két hónapja, hogy kimondta egymásnak a boldogító igent Sydney van den Bosch és újdonsült férje, Kaszás Benjámin. A TV2 Szerencsekerék című műsorának háziasszonya tavaly ősszel jelentette be, a házassága korábbi párjával, Egerszegi Tamással véget ért, ám a szerelem nemsokára ismét rátalált. Hamarosan sor került az eljegyzésre, majd a mesebeli esküvőre is: az egykori szépségkirálynő és férje azóta már meg is erősítették a fogadalmukat.

Két hónapja, hogy kimondta a boldogító igent Sydney van den Bosch / Fotó: archív / hot magazin

Most, hogy már lassan két hónapja annak, hogy örök hűséget esküdtek egymásnak, Sydney van den Bosch és párja édeskettesben elutaztak a hétvégére. A Szerencselány nemrég egy lélegzetelállító felvétellel jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen talpig hófehérben pózol a hófedte táj előtt; a rajongók szóhoz sem jutottak az ámulattól.

Hókirálynő!

- jegyezte meg az egyik kommentelő - és ez, a csodás klipet elnézve, cseppet sem nevezhető túlzásnak.

A felvételt és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!