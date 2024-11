Oszter Sándor özvegye 30 év után vette rá magát erre a hétköznapi szokásra

Oszter Sándor felesége, Failoni Donatella már felkészült az utazásra, a téli időszakot ismét a családjához közel tölti, ám ahogy enyhül az idő, úgy tervezi, hogy ismét visszatér a Balaton mellett lévő kis községbe.

Failoni Donatella egy időre elköltözik a Balaton mellől Fotó: Bors

Visszatér a fővárosba Failoni Donatella

„Készülök visszaköltözni a fővárosba, a balatonrendesi otthonomból. Jó volt itt, nagyon tartalmasan töltöttem el az időt, de ez egy nyaraló és közeleg a tél, így jobbnak látom visszatérni. A napokban el is hagyom Balatonrendest és majd csak jövőre térek vissza” – mesélte lapunknak az olasz származású zongoraművész.

Ismét a volán mögé ülhet Failoni Donatella Fotó: Móricz István

Ismét a volán mögött

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donatella egy súlyos kézsérülést szenvedett, amikor két kutya egymásnak esett és a művésznő szerette volna megbékíteni az ebeket. A zongoraművész operáción esett át, ám sajnálatos módon a műtét nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

„Nehéz évem volt, ami azzal kezdődött, hogy a kutyák szétharapták a kezem, de sajnos nem regenerálódott megfelelően. Mivel befejeztem a karrierem, így koncerteket nem adok, ráadásul a jelenlegi helyzetemben nem is nagyon tudnék” – kezdte a művésznő, majd elárulta, hogy átesett még egy kisebb szemműtéten, amely következtében ismét be tud ülni a volán mögé.

„A szemeimet is megoperálták, szürkehályoggal. Nehéz és fájdalmas műtét volt, de most harminc év után ismét tudok szemüveg nélkül vezetni, hiszen kiválóan látok. Volt egy agyrázkódásom is ebben az évben, tudja 78 esztendősen már oda kéne figyelnem magamra” – mondta Failoni Donatella.