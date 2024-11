Megsérült a Madách Színház művésze, meg kellett menteni az előadást

Egy évvel ezelőtt mutatta be a Madách Színház Toby Marlow és Lucy Moss SIX című koncertmusicaljét, mely óriási sikert aratott, és azóta is telt házzal látható kettős szereposztásban, színésznők és énekesnők előadásában.

Muri Enikő évek óta erősíti a Madách Színház csapatát (Fotó: TV2)

Muri Enikő is oszlopos tagja a SIX csajcsapatának, nem mást személyesít meg, mint VIII. Henrik második feleségét, Boleyn Annát, akit azért végeztek ki 1536 májusában, mert a várva várt trónörökös helyett egy kislányt szült VIII. Henriknek. Persze a hivatalos vád nem ez volt, hanem (többek között) a házasságtörés, amelyet a vádirat szerint Anna több személlyel is elkövetett. Muri Enikő valósággal lubickol a szerepben, ám november 9-én a brillírozása elmaradt. A Madách Színház színésznője közösségi médiában jelentette be, hogy a bokája komolyan megsérült, ezért nem tudja vállalni a szombat délutáni előadást.

Bár az egyelőre rejtély, hogy pontosan mi történt vele, bizonyára komoly fájdalmakkal küzd, a SIX-ben pedig szinte végig mozognak, táncolnak a szereplők, ami így kivitelezhetetlenné vált Enikő számára.

Muri Enikő szombaton nem tudott fellépni a Madách Színház színpadán (Fotó: Facebook)

Ilyenkor nagy szerencse egy kettős szereposztás. Muri Enikő váltótársa, Zsitva Réka végül megmentette a szombat délutáni előadást, így a nézők elégedetten távozhattak.

Enikő szerencsére vasárnapra sokkal jobban lett, így délelőtt azt is bejelentette, hogy a november 10-i, utolsó előadását már nem kell lemondania.

Félbeszakadt a Madách Színház előadása

Egy beugrás persze előfordul a színházi világban, ahogy az is, hogy a technika ördöge olykor megtréfálja a szereplőket. Ez történt a SIX stábjával, amikor néhány nappal ezelőtt egy hanghiba miatt félbeszakadt az előadás.

„Tegnap este láttuk, de nagy részben nem ezekkel az énekesnőkkel, akikkel reklámozzák! Némelyik nagyon jó volt, pl. Peller Anna, Gallusz Niki, de a többség ismeretlen... Továbbá ilyen "élményünk" sem volt még, hogy hibás hangtechnika miatt újra kellett kezdeni! A színésznők jelezték a hatalmas hanghibát, nagyon frappánsan”

– írta az egyik néző a kommentszekcióban, a színház pedig nem maradt adós a válasszal.