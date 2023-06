Örök hűséget fogadott Muri Enikő – Fotó

Muri Enikő azt mondja nem bánja, sőt kimondottan élvezi, hogy ilyen tevékeny időszaka van neki személy szerint is és a zenekarának is. Mert ahogy fogalmaz, egy művész számára az alkotás a legfontosabb. A gyönyörű énekesnő lapunknak többek közt a sugarloafos tervekről, a legújabb izgalmas színházi bemutatóról és a szerelemről is beszélt.

Örök hűséget fogadott Botinak Muri Enikő

A Sugarloaf énekesnője imád vezetni, eddig szinte mindenhová autóval járt. De hamarosan folytatódnak a Madách Színházban a várva várt musical, a SIX próbái és nem akarta a méregdrága parkolási zónában elkölteni amit keres, így alternatív megoldást keresett.

– Eleve nagyon magas abban a zónában a parkolási díj, ráadásul meghosszabbították este tízig, szóval rollerra váltottam – mesélte lapunknak Muri Enikő. – Pedig bevallom, félek. Nem magától a rollerezéstől, hanem a többi közlekedőtől, azért itt még jobban kell figyelni, mint az autóban. De Szabi, a párom tavaly kibérelt nekem egyet, miután ő vett magának és akkor először kipróbáltam a Városligetben, együtt mentünk. És most már nekem is itt van Boti, akivel örök hűséget fogadtunk egymásnak. A félelmem ellenére is tetszett, így júliustól azzal közlekedem. Berollerezek majd a SIX musical próbáira, amik mindig izgalmasak, nagyon imádom a kollégákat, sokat nevetünk a csajokkal, szerintem barátságok születnek.

Spontán nyaralásra jut idő

A zenekarral is sok tervük van, nemrégen jelent meg új daluk, a Mindenki ugyanolyan, pénteken felrobbantják a Budapest Parkot. Így kérdés: jut-e idejük párjával, Tóth Szabival nyaralásra.

Köszönöm, nagyon jól vagyunk, szerelem van. Persze szeretnénk elmenni kettesben pár napra, de ez amolyan spontán nyaralás lesz, nagy valószínűséggel Horvátországba utazunk. Azért mondom, hogy spontán lesz, mert hogy hová pontosan és mikor és hány napra, azt még nem tudjuk

– válaszolta Enikő nevetve.