Leblanc Győző újrakezdte az életét: „Amikor Éva meghalt, úgy gondoltam, vége a világnak”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2022. augusztus 11-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el Tóth Éva énekesnő. Azóta több mint két év telt el, szerelme, Leblanc Győző fájdalma csak lassan enyhült. Húsz éven át alkottak egy párt, nem csak a magánéletben, hanem a színpadon is együtt dolgoztak. Az operaénekes nehezen viselte az egyedül töltött napokat, az sem könnyítette meg a mindennapjait, hogy rengeteg emlék kötötte a budatétényi otthonukban Évához. Ez is közrejátszott abban, hogy végül úgy döntött, visszaköltözik a szülői házba, és megpróbál új életet kezdeni, valamint azt is elfogadni, hogy a sors elvette tőle imádott párját.

Leblanc Győző és Tóth Éva húsz éven át alkottak egy párt Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Leblanc Győző élete visszatért a régi kerékvágásba

Leblanc Győző azonban mára újra a régi fényében ragyog! A méltán népszerű operaénekes-rendező a tavalyi évhez hasonlóan idén is meglátogatta a magyarokat a határon túl: ezúttal az Egyesült Államokat vette célba. A legendás művész mostanra szerencsére felépült az Éva elvesztését követő hosszú és mély depresszióból, s nem titkolja, ehhez nagyban hozzájárult kolléganője, Szeredy Krisztina.

„Krisztina egy temperamentumos, rendkívül klassz csaj, aki nagyon jó barátom, s tökéletesen kiegészítjük egymást a színpadon. (…) Nagyon hálás vagyok a sorsnak, s áldom a Jóistent, hogy elküldte nekem őt. Vele tovább működhet az életem.”

Amikor Éva meghalt, én tényleg úgy gondoltam, hogy vége a világnak.

"Esküszöm, kezdem azt hinni, hogy valóban van ott fenn valaki, aki mozgatja a szálakat” – sóhajtott fel a művész, aki kolléganőjével már több alkalommal jártak turnézni külföldön, és itthon is bőven van felkérésük, ami különösen nagy boldogságot jelent számára.

„Egész nyáron jártunk fellépni, az idősek napja apropóján pedig megsokszorozódott az előadásaink száma. Az életem visszatért ugyanabba a kerékvágásba, ahol a szerelmem, Éva elvesztése előtt volt” – nyilatkozta a Star magazinnak adott interjúban.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nem csak itthon, a tengerentúlon is nagyon népszerű Fotó: Kátai Zsuzsa és Cséplő Ákos

Leblanc Győző nem tervezi a visszavonulást

Leblanc Győző márciusban töltötte a 77. életévét, még mindig a színpad, a közönség szeretete tölti fel, ezért meg sem fordult a fejében, hogy visszavonuljon. Több mint ötven évvel ezelőtt ragadott mikrofont, ám a drukk még mindig nem múlt el, ha a nagyérdemű elé lép.

A mai napig remegve várom a színfalak mögött, hogy bekonferáljanak.

"Ez a drukk addig tart, amíg túl nem vagyok az első számon. Szerintem jót tesz az embernek ez a fajta izgalom. Nekem pedig kell is ahhoz, hogy a színpadon varázsolni tudjak. Ha már nem érzem, hogy felmegy az adrenalinszintem, akkor inkább föl sem megyek majd a színpadra” – tette hozzá az előadóművész.