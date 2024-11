Ma ünnepli 76. születésnapját III. Károly brit uralkodó – galéria

III. Károly brit király ma tölti be 76. életévét. Károly 2022 óta az Egyesült Királyság királya és a brit nemzetközösség uralkodója. Az uralkodó 1948. november 14-én született, akit bár 5 és 8 éves kora között egy nevelőnő oktatott, de a trónörökösök közül elsőként iskolába járt, és a Cambridge-i Egyetemen, a Trinity College-ban tanult régészetet, antropológiát és történelmet. Károly így az első volt abban is, hogy érettségi után nem vonult be egyből a hadseregbe.

III. Károly volt az első, aki érettségi után továbbtanult, és nem vonult be a seregbe (Fotó: AFP)

1981-ben az akkor még wales-i herceg elvette Diana Spancert, akivel tizenegy évnyi házasság után viharos és botrányos körülmények között vált el. A válás során több pletyka is szárnyra kelt, hogy megcsalta feleségét. Házasságukból két fiú született Vilmos herceg és Harry herceg. Diana halálát követően 2005-ben házasodott meg újra, az azóta királynévá avanzsált Kamillával. Károly király 2022-ben lépett a brit trónra, miután édesanyja, II. Erzsébet hosszú betegség után elhunyt.

Trónra lépése után súlyos betegséget állapítottak meg III. Károlynál

Pár évvel a trónra lépése után súlyos betegséggel diagnosztizálták, mint kiderült, az uralkodó prosztatamegnagyobbodással került kórházba. A vizsgálatok során daganatot diagnosztizáltak, ám nem prosztatarákról van szó. De a pontos diagnózist eddig sem a király, sem a királyi sajtósok nem árulták el. Jelenleg Károly király feladatai nagy részét tanácsosa látja el, ő maga pedig igyekszik minőségi időt tölteni a családjával, amíg teheti.

Galéria, illetve 10 érdekesség a szülinapos III. Károly királyról: