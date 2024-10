Kiszivárogtak a királyi család kulcsfontosságú rituáléjának részletei

Ha a királyi családról van szó, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a történelem és a hagyományok egyaránt sokat jelentenek az előkelő família tagjai számára. A hagyományok és szabályok sokasága között ráadásul akad néhány kifejezetten kellemes is – köztük a délutáni teázás!

Fotó: Northfoto

Kamilla királyné fia, Tom Parker Bowles elárulta, pontosan mit is jelent ez a mindennapi időtöltés, amely a királyi család napjainak egyik alapelemévé vált. Arról is beszélt, miért is elsődleges fontosságú ez a rituálé az királyi családtagok számára, köztük III. Károly királynak.

Ez elsődleges fontosságú náluk, már hagyomány. Ez nem csak egy csésze tea, ez egy komplett étkezés is a tea mellett. Vannak szendvicsek, kétféle sütemény, pogácsa, keksz, garnélarák és tojás

– mesélte Parker Bowles a Mirrornak.

Bár mindez bőségesnek tűnik egy szimpla teázáshoz képest, messze elmarad a korábbi extravagáns teázásoktól, mint például VIII. Henrik pazar lakomái, vagy VII. Edward kedvenc uzsonnája, amelynek elkészítése bő nyolc órát vett igénybe! A királyi családtagok számára a teázás tökéletes alkalmat biztosít arra, hogy sűrű programjaik közepette szünetet tartsanak, és egy pillanatra megálljanak pihenni a következő elfoglaltságuk, kötelességük előtt.

Bowles 100 hozzáférhető receptet tartalmazó szakácskönyvet adott ki, amely a néhai II. Erzsébet királynő, valamint Károly és Kamilla által kedvelt ételeket tartalmazza.

Tom arról is beszélt, hogy szoros kötelék fűzi édesanyjához és mostohaapjához is. Sőt, gyermekei is szívmelengető kapcsolatot alakítottak ki az uralkodóval.

Ő egy nagyon jó, kedves ember. A gyerekek imádják őt. Már egészen kicsi koruktól kezdve meséket olvas nekik, ott volt és hintáztatta őket, játszott velük

– mondta Parker Bowles Károlyról.