Portugáliában az egyik óceánparti szakaszt „új St. Tropez-nek” nevezik az odasereglő hírességek miatt. George Clooney régi üzlettársa, Mike Meldman egy golfhotel tulajdonosa a méregdrága környéken, de Jack Brooksbank marketingvezér is ott él a feleségével, Eugenie hercegnővel, aki Harry herceg unokatestvére. Hamarosan előkelő szomszédaik lesznek.

Harry Herceg és Meghan Markle veszte Meghan kapzsisága a királyi szakértő szerint (Fotó: Getty Images / hot magazin)

„Harry és Meghan meglátogatták Eugenie-éket, és úgy döntöttek, kell nekik is egy ingatlan” – mondta egy forrás az In Touch-nak, majd hozzátette:

Megvásároltak egy 4,7 millió dolláros birtokot, amelyen javában épül az új házuk – de hogyan engedhetik ezt meg maguknak?

Lisszabontól délre van az az új St. Tropez-nek nevezett csodás partszakasz, ahova Harry herceg lánya, kisfia és felesége társaságában költözik

(Fotó: Shutterstock / Olena Znak / hot magazin)

Harry hercegék készpénzre vágynak

Harry herceg és Meghan Markle 9,5 millió dolláros jelzálogkölcsönt fizet a montecitoi birtok után és évi 3 milliót költ a biztonságára. Ebbe nem számítanak bele a magánrepülők, a klubtagságok és a külföldre irányuló „királyi túrák”.

A Megxit után százmilliós birodalmukat több jövedelmező üzletre alapozták, ám szinte mind csődbe ment

– folytatta a forrás, majd hozzátette:

Harry herceg kisfia, lánya és felesége társaságában gyakran utazik luxusnyaralásokra (Fotó: YouTube / hot magazin)

„Milliárdosként viselkednek, bár alig van pénzük. Harry herceg felesége kapzsiságával anyagilag tönkretette őket, emiatt vágynak annyira a készpénzre. 2018-ban még kétmilliárdan nézték az esküvőjüket, egy évvel később mindenki örült első gyermekük születésének, és milliók drukkoltak nekik Amerikába költözésükkor.”

Ám az azóta eltelt évek tele voltak rossz üzletekkel, könyvekkel, a királyi családról szóló éles interjúkkal, így támogatottságuk jócskán megcsappant.

Harry herceg könyve, a tavaly megjelent Tartalék még több mocskot zúdított a királyi rokonokra (Fotó: Northfoto / hot magazin)

Nem adják fel

A CBS-nek adott 2021-es interjúban szörnyűségeket állítottak a brit rokonokról, Harry tavalyi Tartalék című memoárjában még több szennyet zúdított a családjára. Nem gondolt a tettei következményeire, emiatt tőle is, és Meghantól is sok barátja elfordult. Törekvésük, hogy a hollywoodi média nagyágyúi legyenek, szintén nem jött össze. Meghan első megjelenése a Spotify-on sikeres volt, majd érdektelenségbe fulladt. Netflix-projektjeik, a Live to Lead és a Pearl című gyereksorozat is nagy csalódást okozott.

Az összes kudarc oka Meghan

– állította Tina Brown, királyi szakértő az Ankler nevű podcastban.