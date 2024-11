Senki se akarta elhinni: ők estek ki a Dancing with the Stars-ból

A Dancing with the Stars 5. évadának 6. adása is tele volt elképesztő, maradandó produkciókkal, amik teljesen lenyűgözték a közönséget. Sajnos egy párosnak ki kellett esnie, ez pedig mindenképp fájdalmas, hiszen mindenki egészen fantasztikus, aki bent maradt – igazán büszkék lehetnek magukra a versenyzők.

Fotó: TV2

Az öt páros közül Whisper Tonék és Szabó Zsófiék nyugodhattak meg legelőször, ők a szavazatok alapján továbbjutottak. Mihályfi Lucáék, Tóth Gabiék és Törőcsik Franciskáék közül menthetett meg egy párost a zsűri: végül úgy döntöttek az ítészek, hogy a Mihályfi Luca-Hegyes Berci páros folytathatja tovább a Dancing with the Stars-t.

Tóth Gabiék és Törőcsik Franciskáék közül végül a Tóth Gabi-Papp Máté Bence páros esett ki.

Teljes volt a döbbenet a stúdióban, hiszen ők is nagy esélyesei voltak a Dancing with the Stars-nak – itt lehet megtekinteni a produkciójukat, amivel sajnos nem sikerült továbbjutniuk: