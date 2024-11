Bevallotta a népszerű műsorvezető: agytumora van, így vészelte át a műtétet

Davina McCall elárulta, ki volt az, aki agytumorműtétjét követően a támasza volt. Az 57 éves műsorvezető Instagram-oldalán dokumentálta történetét, amiben kiemelte, elhunyt édesapjának az exfelesége, a „mostohaanyja”, Gaby volt az, aki végig mellette állt. Mint írja, ő volt az ő „G-vitaminja” az útja során.

Mostohaanyja volt a támasza műtétjét követően / Fotó: Pexels

Nagyszerűen gondoskodik rólam Michael és anya, de szeretnék egy nap köszönetet mondani a mostohaanyámnak. Nem tudom szavakkal kifejezni feléd a hálámat, Gaby. Nemrég, mikor valakivel rólad beszéltem, úgy fogalmaztam, kaptam egy nagy adag G-vitamint. Hálás vagyok és szerencsés, hogy az életemben vagy

– mesélte videójában.

Gaby Davinát hatévesen ismerte meg. Mindig is közel álltak egymáshoz, de még most, édesapja, Andrew halálát követően is állandóan számíthatnak egymásra. A műsorvezető Gabyt igazából Gaby anyának hívja, ezzel is kimutatva szeretetét.

Davina legfőképp azok után értékeli Gabyt igazán, hogy ő maga is anya lett. Épp ezért hihetetlen számára az a támogatás, amit agytumor-eltávolító műtétje során kapott. De ezenfelül természetesen nagyon hálás azoknak is, akik csak egy bátorító üzenettel támogatták őt az útja során – írja a Mirror.