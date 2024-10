Varga Viktor otthonát ismét elmosta az árvíz: „Most nagyon aggódtam, hogy a második szintre is betör a víz!”

Bár a dunai árvíz már levonult, a napok óta tartó folyamatos esőzés nagyon megnehezíti az énekes dolgát, aki próbálja rendbe tenni a házát, amiben két méter magasan állt a víz. Varga Viktor persze ettől sem retten vissza, sőt inkább felpörgeti, hogy minél hamarabb kész legyen. A Metropolnak az előadó elárulta, hogy áll most a rendrakással és azt is, hogyan készül a következő áradásra.

Árvíz 2024: Varga Viktor otthonát másodjára öntötte el a Duna, de nem akar elköltözni (Fotó: Instagram)

Varga Viktor az árvíz után: „Ez már a második volt, de eszem ágában sincs elköltözni!”

A népszerű énekest nagyon nehéz kibillenteni pozitivitásából, jókedvéből, de most lapunknak bevallotta: a szeptemberi árvíz idején nagyon aggódott. Varga Viktor ugyanis azzal nem számolt, hogy most még nagyobb víztömeg zúdul be házába.

Az emeletről nézte a házát körülvevő árvizet Varga Viktor (Fotó: Facebook)

Négy napja ebben a nagy esőben takarítok, magasnyomású mosóval tisztítom a falakat, szedem fel a hordalékot, a leomlott falat

– kezdte az énekes, majd folytatta: „Nem kértem segítséget, pedig tudom, hogy édesanyám is azonnal jönne, de én nem ilyen vagyok! Rengeteg munka van mögöttem és még van bőven előttem is, hogy minden helyreálljon, de nem zavar, szól a fülemben a zene, én meg közben gondolkozom. Például arról, hogy most nagyon kellett aggódnom, mert a tavalyi egy méteres vízzel szemben, most két méteren állt a víz a házban. Félő volt, hogy elönti a második szintet is, centiken múlt! Persze benne volt a pakliban, de ez arra sarkallt, hogy újabb dolgokat kell áttenni a falakon belül, és már meg is vannak a tervek.”

Varga Viktor édesanyja szívesen segítene fiának, de ő nem engedi (Fotó: Varga Viktor Instagram)

Viktor azt mondja, ha minden jól megy, és ugye miért ne menne, akkor legközelebb már hátradőlve, biztonságban éri az árvíz: