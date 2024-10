78 éves lett Susan Sarandon, íme a legemlékezetesebb pillanatai – Galéria

Susan Sarandon 1946-ban született New York Cityben, Susan Abigail Tomalin néven. Egyetemista korában ismerkedett meg Chris Sarandon színésszel, akivel 1967-ben összeházasodtak. Az ő vezetéknevét használta tovább a válásuk után is. Karrierje a '70-es évek elején kisebb szerepekkel és televíziós műsorokkal kezdődött, illetve az Eileen Ford ügynökség modelljeként is dolgozott.

Susan Sarandon legjobb filmjei közé tartozik az Édesek és mostohák, illetve a The Rocky Horror Picture Show is (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Susan Sarandon rengeteg jelölése végül egyenes út volt az Oscar felé

Az első jelentős áttörést az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show hozta meg számára, amely máig kultuszfilmnek számít. Ezek után sorra érkeztek a felkérések, összesen ötször jelölték Oscar-díjra: az 1980-as Atlantic City, az 1991-es Thelma és Louise, az 1992-es Lorenzo olaja és az 1994-es Az ügyfél című filmekért. Emlékezetes alakítást nyújt az Édesek és mostohák című filmben is, amelyben Julia Roberts oldalán látható. Színészi játékát a szenvedélyesség és a profizmus jellemzi. Karrierjének csúcspontjává az 1995-ös Ments meg uram című film vált, amelyért megkapta a régóta vágyott Oscar-díjat. Ebben a megrázó drámában egy apácát alakít, aki spirituális tanácsadóként támogat egy halálraítélt férfit.

A színésznő nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is jelentős szereplővé vált, különösen aktivistaként rengeteg ügy mellett állt ki, például békemozgalmak, a halálbüntetés elleni küzdelem, a nők jogai és a környezetvédelem. Politikai nézeteit nem fél kimondani, és gyakran vállal szerepet tüntetéseken, kampányokban is. 1999 óta az UNICEF jószolgálati nagykövete.

