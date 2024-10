Pető Brúnó barátnője kijelentette: 5-10 gyereket szeretne

Az a legfőbb célom az életben, hogy legyen egy családom. A karrier is fontos számomra, de ami tényleg a legfontosabb, hogy olyan családom legyen, mint amilyen most is van, amiben felnőttem. Minimum 5 vagy 10 gyereket szeretnék, amin mindenki kiakad, de szeretném, hogy nagy családom legyen és egy olyan kapcsolatra is vágyom, mint amilyen a szüleimnek van. Van, hogy szétszedik egymást, de egyébként odavannak egymásért