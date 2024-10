Jack Spenót lángra lobbantotta a Séfek Séfe konyhapultját

Minden évadban jelentkeznek kissé bohókás versenyzők a Séfek Séfébe. Így van most a hatodik évadban is, amikor Dévai Levente, művésznevén Jack Spenót próbál szerencsét a műsor konyhájában. A 35 éves férfi A Karib-tenger kalózai népszerű Jack Sparrow kapitány jelmezében áll a tűzhely mögé. Hamar kiderül, hogy előadóművészként különböző rendezvényeken, színpadon lép fel más-más attrakcióval, ilyen például a tűzzsonglőrködés is. Ezt a tudományát érkezése pillanatában már Ördög Nórinak is megmutatja, amikor egy tűzlángból piros rózsát „varázsol”. Ki gondolta volna, hogy később pont a tűz okozza csaknem a vesztét.

Dévai Levente, művésznevén Jack Spenót meghökkentő műsort adott a Séfek Séfe stúdiójában Fotó: TV2

Nagyon szeretem a csirkét, de a specialitásom a tenger gyümölcsei

– mondta az előadóművész, akitől a műsorvezető csak annyit kért, hogy próbálja meg magát, nos és a konyhát nem felgyújtani főzés közben.

Jack Spenót varázslatot ígért a konyhába és tűznyelést... és egyikből sem szenvedtek hiányt a megdöbbent séfek.

Izgatottan érzem magamat a konyhában, feszültségteljesen, mint egy csata előtt, hiszen időre mindennek meg kell lenni. Ott kell lenni, amit vállaltam, amit elterveztem. Spenótot fogok csinálni, flambírozott tenger gyümölcseivel. A flambír nem máshogy fog készülni, mint fergeteges narancslével

– árulta el Jack Spenót.

Jack Spenót „munka közben” Fotó: TV2

Jack Spenót, a konyha kapitánya

Azért fogom flambírozni, hogy gyönyörűen lángoljon, és az én kis varázslatomat bele tudjam dobni egy kis tűznyeléssel. […] Egyetlen félelmem van, hogy kicsúszok az időből. Annyira nagyot és látványosat szeretnék, hogy elcsúszhatok az idővel

– tette hozzá.

Eljött a flambírozás pillanata, és pont az történt, amitől ilyenkor mindenki tart. Jack Spenót olyan vehemensen „okádta a tüzet”, hogy nemcsak a serpenyő és annak a tartalma, hanem még a konyhapult is lángra lobbant.

Hogy miképp sikerül megfékezni a tüzet, valamint a kész ételével elnyeri Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes tetszését, és sikerül a tányérjával tovább jutni, a ma esti adásból kiderül.